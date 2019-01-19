В оккупированной Макеевке обрушилась крыша жилого многоквартирного дома

Информация о жертвах обрушения крыши отсутствует.

В оккупированной Макеевке (Донецкая обл.) произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома, пишут «Новости Донбасса» со ссылкой на «МЧС «ДНР».

Сообщается, что инцидент произошел 18 января на бульваре 8 сентября в Кировском районе Макеевки.

Информации о жертвах в результате обрушения нет.

Причиной обрушения боевики называют «скопление большого количества снега на кровле дома».

«Произошло обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 30 кв.м, также существует угроза обрушения 50 кв.м», – заявили в ОРДО.

Также отмечается, что для укрепления конструкции кровли были установлены 8 деревянных опор.

Восстановительные работы запланированы на 19 января.

Ранее сообщалось, что 16 января произошло обрушение крыши в многоквартирном доме в Советском районе Макеевки.

11 января на Центральном рынке Макеевки рухнул металлический навес торговых рядов, в результате чего пострадали 4 человека.

Торговый ряд рухнул на посетителей на одном из рынков в оккупированной Россией части Донбасс. Сведений о погибших в результате обрушения крыши пока нет.

11 января в Макеевке на Красном Рынке от тяжести снега упал торговый ряд. Пострадало много людей. На месте работает «МЧС», прибыло несколько машин скорой помощи.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

«На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт», – пишут в соцсети.

Также обрушение кровли различных зданий в последние дни произошли в Луганске, Кадиевке (Стаханове), Чистяково (Торезе), Брянке, Ясиноватой.

«Новости Донбасса»