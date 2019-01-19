Климкин выступает за введение биометрического визового режим с Россией

Обычный визовый режим в отношение российских граждан малоэффективен.

Визовый режим с Россией обеспечит контроль за теми кто въезжает в Украину, но если и вводить такой вид контроля, то только с биометрическими паспортами. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил об этом на пресс-конференции, передает «ЛІГАБізнесІнформ».

«Визовый режим с РФ позволит нам эффективно контролировать въезд граждан с территории России», – заявил он.

При этом Климкин особо подчеркнул, что обычный визовый режим со страной-агрессором не обеспечит необходимого контроля.

«Если и принимать решение о визовом режиме с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим», – заявил министр.

Также, по его словам, для введения визового режима с РФ необходимо политическое решение и материальная база.

«ЛІГАБізнесІнформ»