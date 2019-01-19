Facebook на «замке» для троллей. Провальность попытки Цукерберга остановить русский фейкомет в Украине

Facebook решил подсобить Украине в кибербезопасности перед выборами, усовершенствовав правила публикации политической рекламы, которая увеличивается уже в геометрической прогрессии, но не учел психологических особенностей украинцев.

Начало истории было положено еще во время предвыборной кампании американского президента в 2016 г., когда Россия в огромных объемах покупала рекламу в крупнейшей мировой соцсети. Большинство объявлений были сосредоточены на усилении политических разногласий в обществе, это были высказывания на тему запрета оружия, ЛГБТ-сообщества или нелегальной иммиграции. Кроме того, с аккаунтов – «однодневок» осуществлялись массовые вбросы фейков, связанных с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Денис Сарбей.

По ходу расследования вмешательства РФ в выборы директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что, пытаясь отследить связь между возможным вмешательством Москвы в выборы в США и рекламой в Facebook, в соцсети нашли примерно 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые были связаны с Россией. С них в период с июня 2015 по май 2017 гг. приобрели около 3 тыс. объявлений на общую сумму $100 тыс.

Основатель Facebook Марк Цукерберг также заявил о вмешательстве РФ в выборы в США и передал Конгрессу данные о рекламе, которую заказывала РФ. В Кремле, естественно, открестились от своих «активностей». При этом Facebook продолжает сотнями удалять страницы и учетные записи, связанные с Россией, которые репостят новости Sputnik, RT и других пропагандистов о протестных движениях, коррупции и антинатовских настроениях в странах Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе и на Кавказе.

Начавшись в США, грязная волна из РФ уже несколько лет захлестывает и Украину. Так, совсем недавно были удалены 107 страниц, групп и учетных записей из Facebook и 41 аккаунт из Instagram, связанных с Россией и действующих в Украине. По данным соцсети, владельцы учетных записей представлялись украинцами и делились местными новостями на различные темы, в том числе о протестах, НАТО и состоянии здоровья в школах.

Яркий пример – недавний улов СБУ. В спецслужбе рассказали, что некий россиянин, помогающий «ДНР», создал профили вымышленных людей в соцсети и администрировал странички «Патриоты Украины», «Украинская революция», «Все на Майдан», «Продолжение Революции Достоинства», «Майдан три», «Мы патриоты Украины», а 5 февраля разместил в паблике «Украинская революция» призыв к массовому протесту на Майдане. В СБУ напомнили о том, что украинцы и так знают уже четыре года – из России через соцсети осуществляется информационно-психологическое воздействие на украинцев и активно финансируется реклама.

Очевидно, получая такие сигналы о российских манипуляциях уже из десятка стран помимо США, в команде Цукерберга наконец-то решили помешать яду, изливаемому на избирателей в преддверии выборов в 2019 г., а они состоятся в Индии, Нигерии и Украине и странах ЕС. Что же нового предложили в Facebook и Instagram?

Во-первых, пользователи могут просмотреть все рекламные сообщения, которые появляются на выбранной ими странице, независимо от того, какой аудитории они адресованы, а рекламодатели должны подтвердить свои личные данные и место расположения компании, перед тем как разместить политрекламу, – пока нововведение действует только для США, Великобритании и Бразилии.

Теперь реклама в течение семи лет будет храниться в специальной библиотеке (ее запустят в феврале), доступ к которой будет открытым, и там любой сможет найти подробную информацию о каждом рекламном сообщении: охват, кто его оплатил, портрет аудитории (пол, возраст, местонахождение).

Кроме того, из библиотеки можно будет загрузить отчет с разбивкой по странам, который будет обновляться еженедельно. Таким образом, станет доступна картина общего количества рекламных сообщений, объем затрат рекламодателей, а также ключевые слова, по которым осуществлялся поиск.

Во-вторых, соцсеть продолжит запрет на размещение рекламы, связанной с выборами, с территории других стран: с 16 января – в Нигерии, а впоследствии – в Украине (пока без конкретных сроков, но, вероятнее всего, за месяц до весеннего голосования).

В Facebook понимают, что все эти действия не остановят злоупотребления одновременно, понимают это и в странах, которые готовятся к выборам, но главная проблема кроется не в установке «дамбы» на пути фейкометов.

Обсуждая, как прекратить зловредное влияние России, все как-то забывают очень важную вещь – чем руководствуется соцсеть, показывая пользователям рекламу, то есть как действуют ее алгоритмы. Об этом вполне определенно высказался глава Avast Винсент Стеклер. Он обратил внимание на то, что люди в социальных сетях в основном получают те посылы, которые они хотят услышать, ведь так устроен Facebook.

«Вы хотите, чтобы люди что-то лайкнули или кликнули на что-то – и вы не добьетесь этого, предлагая им что-то, с чем они не согласны. То есть, мы можем предположить, что определенные месседжи показывают людям, которые в них верят», – сказал он.

Зная о легковерности и повсеместном «зрадолюбии» украинских пользователей соцсети, можно сделать несложный вывод, что перекрыть доступ или хотя бы сколько-нибудь серьезно помешать распространению контента соответствующего толка разработчики Facebook не смогут, тут нужно менять не алгоритмы сети, а психологию украинцев, что американцам явно не под силу.

Денис Сарбей, «Деловая Столица»