«Засланный казачок» Титаренко. Российский провокатор и стукач просит убежища в Украине

Один из ключевых свидетелей обвинения против кубанской активистки Полюдовой приехал в Украину и просит предоставить ему убежище.

Дорогие украинцы. У вас в Киеве появился человек из Краснодара, . Он пытается начать работу с рядом общественных организаций, крутится в этой сфере, – пишет на своей странице в Facebook российский журналист Евгений Титов.

Поскольку я из Краснодара, я расскажу вам пару случаев про Титаренко.

Случай 2003 г.

В 2003 или 2004 году я работал в организации «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных». Это была одна из мощных ОНК на Юге России. Руководитель организации Татьяна Рудакова вытащила из милицейских застенок десятки людей, расследовала десятки случаев пыток. Я в организации вел сайт и отвечал за информацию.

Сергей Титаренко в ту пору крутился вокруг оппозиционных мероприятий, то там, то тут. И вдруг мой руководитель Татьяна Рудакова говорит. Вот, мол, приходил Сергей Титаренко, приносил анкету, и сказал, что эту анкету ему дали в ФСБ на предмет сотрудничества.

УКРАИНЦАМ! ПРО СЕРГЕЯ ТИТАРЕНКОДорогие украинцы. У вас в Киеве появился человек из Краснодара, Сергей Титаренко. Он… Опубліковано Yevgeniy Titov Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Как я понял, Татьяна Рудакова отговорила Титаренко от заполнения анкеты. Во всяком случае эту анкету он ей оставил и я эту анкету видел лично. Это был распечатанный перечень вопросов о биографии, месте жительства и т.п. Помню, что там была не одна страница вопросов.

Сейчас я связался с Татьяной Рудаковой. Она подтвердила, что помнит этот случай. Связаться с Татьяной Рудаковой и проверить правдивость сказанного мной можно через ее сына, члена «Комитета против пыток» Романа Веретенникова.

После того случая, сталкиваясь на мероприятиях с Сергеем Титаренко, я стал обходить его. Один раз он пытался затеять со мной конфликт, но я не стал ввязываться ни в драку, ни в перепалку.

2010 г.

Году в 2010-м НКО «Эковахта по Северному Кавказу» развернула кампанию в защиту заповедника Утриш. Были митинги, выступления, пикеты. И вновь на мероприятиях стал мелькать Титаренко. О том случае у Татьяны Рудаковой я рассказам гражданским активистам. В частности, это был Андрей Филимонов. В ответ он со мной поделился мыслями о том, что и так считает Сергея Титаренко стукачом. Мои слова можно проверить, можете Андрею написать.

О репутации Серея Титаренко может рассказать и наш главный краснодарский борец, Виктор Чириков. Напишите, спросите.

Дело Дарьи Полюдовой

В 2014 году кубанская гражданская активистка Дарья Полюдова выступила в поддержку Украины. Она пыталась потроллить российскую власть и провести «Марш за федерализацию Кубани». Но была задержана ФСБ и помещена в СИЗО.

Чтобы осудить Дарью, чекистам были нужны показания против нее. Они параллельно задержали Сергея Титаренко, и он дал на нее «нужные» показания. Я лично присутствовал на суде, вот моя статья, выдержка из статьи о роли Титаренко на процессе против Полюдовой приведена ниже:

«Ключевой момент процесса – допрос Сергея Титаренко, главного свидетеля обвинения. Он был задержан примерно в то же время, что и Дарья, и тоже полгода сидел в СИЗО. Его обвинили по части 1 статьи 280, «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»: на своей странице «Вконтакте» Титаренко разместил сообщение группы «Коломойский вещает», которое сочли экстремистским. Титаренко присудили 100 тысяч рублей штрафа, сейчас он на свободе.

Но у ФСБ ничего не бывает просто так. В протоколах допроса Сергея Титаренко есть показания о том, что Полюдова в личных беседах говорила о насильственном свержении власти. Этот момент для обвинения принципиален. Если Дарья использовала слово «революция», то это еще не предполагает насилия (бывает научная революция, например). А вот если призывала к насилию, то это состав. Сергея Титаренко приглашают в зал.

– Ей были нужны помощники, чтобы совершать социалистические революции, – говорит он громко и напористо.

– Социалистические революции, чтобы что? – многозначительно смотрит прокурор.

– Я даже не спрашивал, – слегка смущается Титаренко.

Прокурор зачитывает его показания, данные следователю ФСБ 18 февраля 2015 года: «Полюдова сказала мне, что хочет добиться свержения действующей в России власти путем совершения революции, то есть свержения действующей власти насильственным путем».

– Нет, «насильственным» – таких слов не было, – уточняет свидетель.

Адвокат Сабинин удивляется: «Как эти слова попали в протокол допроса?». Титаренко говорит, что в протоколе оказались показания, которых он в действительности не давал. В зале повисает неловкое молчание, которое нарушает судья Олег Гончаров:

– Свидетель пояснил, что (Полюдова) призывала к свержению государственного строя.

– О государственном строе речи не было, – поправляет Титаренко. – Речь шла о том, что нужно совершить социалистическую революцию.

– По признаку украинской, да? – уточняет судья.

– На Украине демократически произошло все, – поднимает голову Титаренко. – На Украине не было социалистической революции.

Секретарь ерзает на стуле, прекратив вести стенограмму. Судья смотрит куда-то поверх голов. После долгих выяснений и вопросов Титаренко выдает фразу: «Разговор шел о социалистической революции, я это понимаю только как насильственный путь». После этого его отпускают.»

Его показания в письменном виде можно прочесть тут:

«Сергей Титаренко дал показания против политузника Кубанской «экстремистки-сепаратистки» Дарьи Полюдовой, выступающей против войны с братской Украиной.», – прокомментировал Виктор Чириков показания Титренко против Полюдовой в 2015 году.

Отметим, что именно ложные показания Титаренко легли в основу обвинения Полюдовой на судебном процессе. Его показания сторона обвинения зачитывала первыми в судебных прениях.

Сергей Титаренко дал показания против политузника Кубанской "экстремистки-сепаратистки"Дарьи Полюдовой , выступающей против войны с братской Украиной. Опубліковано Виктором Чириковим Субота, 6 червня 2015 р.

Дарья Полюдова считает Сергея Титаренко стукачом. Вот ее статья об этом.

«Как у нас работают современные стукачи рассмотрим на примере «политзаключенного» Сергея Титаренко. Этот «активист» давал на меня показания будучи еще на предварительном следствии», – пишет Полюдова в своей статье.

«На суде по моему делу Сергей Титаренко не отказался от показаний, данных на предварительном следствии. Немного переиначил показания: в начале он не соглашался с показаниями, данными на предварительном следствии, но в конце допроса согласился с показаниями, данными на предварительном следствии. В итоге, в приговор вошли его показания против меня, которые Сергей Титаренко давал на предварительном следствии. Наговорил еще много личных оскорблений. Они, конечно, к делу не относятся, но тем не менее, его показания не очень хорошо меня характеризовали как личность», – подчеркивает Полюдова.

«Его ложные показания легли в основу обвинения. Его показания зачитывали первыми в судебных прениях со стороны обвинения», – пишет она в заключении, рассказав о роли Титаренко в ее деле.

После показаний Сергей Титаренко был выпущен из СИЗО. Затем он вдруг стал мне названивать и предлагать встречу. Говорил, что хочет угостить меня пивом и что у него есть деньги. Настаивал: «Ну, ты, же любишь выпить? Давай, приходи».

Сами понимаете, что я не пошел. Мой отказ вызвал агрессивную реакцию.

Теперь этот человек появился у вас в Украине. Имейте это ввиду.

Евгений Титов, Facebook