Крымскотатарского активиста Бекирова вернули из больницы в следственный изолятор

О состоянии его здоровья политузника ничего не известно, хотя родственники готовят медикаменты для передачи в следственный изолятор.

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вернули из больницы в спецблок Симферопольского СИЗО, данных о состоянии его здоровья нет. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сегодня об этом сообщила на своей странице в Facebook.

«Получила информацию от адвоката Эдема Бекирова. Крымского татарина, инвалида первой группы, без ноги и с четырьмя шунтами в сердце вернули из Симферопольской больницы имени Семашко в спецблок Симферопольского СИЗО. По словам адвоката, о состоянии Бекирова пока ничего не известно, но его дочь уже получила перечень необходимых медикаментов, которые родственники предоставят уже завтра», – написала омбудсмен .

Она выразила обеспокоенность быстрым осмотром Бекирова – трое суток вместо двух недель.

Отримала інформацію від адвоката Едема Бекірова. Кримського татарина, інваліда першої групи, без ноги та з чотирма… Опубліковано Людмилою Денісовою Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

«Эдем должен постоянно находиться под наблюдением квалифицированных специалистов и получать лечение. Именно поэтому я уже направила запрос уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой о предоставлении копии медицинского заключения и еще раз настойчиво попросила способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением», – указала Денисова и прикрепила фотокопию письма к российской коллеге.

По ее словам, адвокат сможет посетить Бекирова на следующей неделе.

Напомним, Эдем Бекиров – один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка Херсонской области. Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Бекирова задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

«Украинско-Российское обозрение»