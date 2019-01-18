Россия проигнорировала требование ЕСПЧ в отношении политузника Павла Гриба

Европейский суд требовал провести медицинское обследование политзаключенного украинца.

Россия не выполнила требование Европейского суда по правам человека провести медицинское обследование арестованного украинца Павла Гриба. Отец политзаключенного Игорь Гриб написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 18 января в Ростове-на-Дону состоялось очередное судебное заседание. Павел сделал заявление относительно плохого самочувствия и попросил перенести заседание, но суд отклонил ее, мотивируя это справкой из СИЗО. Павел сообщил об избиении при задержании, о том как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. И реакция суда нулевая. Требование Европейского суда по правам человека провести дополнительные профессиональные обследования и предоставить об этом материалы до 2 января 2019 не выполнены», – написал Гриб.

Сьогодні, 18 січня в Ростові-на-Дону відбулось чергове судове засідання. Павло зробив заяву стосовно поганого… Опубліковано Ігором Грибом Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

24-25 января состоятся следующие судебные заседания, Гриб очень просит быть на них украинских журналистов.

Напомним, 20-летний украинец Гриб был задержан российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года.Российские правоохранители обвиняют его в пособничестве в подготовке теракта в Сочи.

«Украинско-Российское обозрение»