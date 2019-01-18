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Новости

Россия планирует создать спутниковую систему слежения «Государево око»

«ТАСС»
18 января 2019

Система должна будет мониторить динамику любых процессов на Земле.

«Роскосмос» предложил создать систему спутников зондирования Земли под названием «Государево око». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об этом в пятницу журналистам, передает «ТАСС».

По его словам, спутники позволят мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.

«Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется «Государево око», мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле», – отметил Рогозин.

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия обязательно должна включится в реализацию проекта «OneWeb» и разместить на своей территории элементы наземной инфраструктуры. В случае отказ России от участия в этом проекте преимущества получат другие страны, в том числе и Украина

«ТАСС»

Tags: Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Россия, спутник

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