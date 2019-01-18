Глава донецких террористов Пушилин заявил о начавшемся с оккупации Крыма «объединение Руси»

Пушилин так же настаивает на том, что сейчас идет «объединение русского народа» и это делает его самым «сильным в мире».

Главарь незаконной вооруженной группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что сейчас «Русь переживает период нового объединения», которое якобы началось с оккупированного Крыма, сообщают РИА «Новости».

По его словам, «Русь – обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, историческое название восточнославянских земель» и вопрос объединения является «не менее актуальным, чем 365 лет назад».

«Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. И этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания», – цитирует агентство Пушилина.

Напомним, что кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Россия должна устроить в Украине свержение законной власти, чтобы «освободить» украинский народ.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомств обвинил Украину в «фактическом срыве» Минских соглашений.

РИА «Новости»