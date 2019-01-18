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Новости

Россия возле Крыма развернула ракетные комплексы «Искандер»

«Fox News»
18 января 2019

Ракеты «Искандер» способны нести ядерные боеголовки при дальности поражения до 500 км. Они представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

Россия развернула новые ракетные комплексы «Искандер» в Краснодарском крае возле Крыма, сообщила телекомпания «Fox News» со ссылкой на спутниковые снимки Imagesat International.

Дальность полета ракеты «Искандер» может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

Места новой дислокации ракетных комплексов «Искандер» в России.

На фото видны военные объекты, их инфраструктура – ангары, бункеры, а также сами комплексы «Искандер» вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Рзмещение ракетных комплексов «Искандер» в Краснодарском крае.

«Fox News» рассказал также, что такие же комплексы Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на конец декабря силы Российской Федерации возле границ Украины достигают 53 тысячи военнослужащих.

«Fox News»

Tags: Искандеры, крым, Россия, Черное море

© Украинско-Российское обозрение

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