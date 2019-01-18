Россия возле Крыма развернула ракетные комплексы «Искандер»

Ракеты «Искандер» способны нести ядерные боеголовки при дальности поражения до 500 км. Они представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

Россия развернула новые ракетные комплексы «Искандер» в Краснодарском крае возле Крыма, сообщила телекомпания «Fox News» со ссылкой на спутниковые снимки Imagesat International.

Дальность полета ракеты «Искандер» может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

На фото видны военные объекты, их инфраструктура – ангары, бункеры, а также сами комплексы «Искандер» вместе с транспортно-заряжающими машинами.

«Fox News» рассказал также, что такие же комплексы Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на конец декабря силы Российской Федерации возле границ Украины достигают 53 тысячи военнослужащих.

«Fox News»