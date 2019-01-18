Эйдман: В России только один национальный проект – война

Российские «системные либералы» своими программами и действиями активно помогают Путину в реализации этого основного проекта.

Существуют ли в России реальные национальные проекты? Какая роль, так называемых «системных либералов» в путинской России? – российский социолог Игорь Эдман считает, что знает ответы на эти вопросы и приводит их на своей странице в Facebook.

На «Радио Свобода «в программе «Лицом к событию» обсуждали, с участием Эйдмана, «Гайдаровский форум» и попытки «системных либералов» продвигать в стране какие-то экономические реформы и нацпроекты.

В этой реплике, подчеркивает Эйдман, он сказал все, что он думает поповоду роли «системных либералов» в России:

«Я считаю, что в России реален только один национальный проект при позднем Путине, этот национальный проект называется «война». Война в Сирии, война в Украине, бешеные вложения в какие-то новые фантастические виды оружия, в армию – вот это все реальность», – заявляет автор.

«Другие национальные проекты, какие-то псевдореформы, псевдоизменения, псевдонеоперестройки – это все пиар, болтовня и просто инструмент разводки населения, различных статусных групп, в том числе и тех, которые собираются на всяких Гайдаровских форумах. Пока Путин у власти, никакого поворота, разворота, переворота не будет, будет реализация национального проекта «война», все остальное – это подчиненные вещи», – подчеркивает автор.

На радио Свобода в программе "Лицом к событию" (ссылка на эфир и стенограмму в первом комменте) обсуждали "Гайдаровский… Опубліковано Игорем Эйдманом Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

«Когда Гитлер был у власти, директором Центробанка германского был такой Шахт, известный, довольно адекватный экономист. Он помогал Гитлеру экономические проблемы решать до поры, до времени. В результате все это было использовано только для одного, только для того, чтобы немецкую экономику подготовить к войне», – рассказал автор.

«Сейчас все эти наши «гайдаровцы» занимаются тем же самым», – говорит в заключение.

Игорь Эйдман, Facebook