Российский шовинизм не выдавить по капле, – Портников

Согласно последнему опросу Левада-Центра, ликвидации «империи зла» – Советского Союза – стыдится всего лишь на 15 процентов меньше опрошенных, чем «вечной бедности и неуверенности», в которой живет «великий народ».

То есть в том, что «народ великий», в России не сомневается никто, а то, что великие народы не живут в «вечной бедности и неуверенности», никому из местных шовинистов в голову почему-то не приходит, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

И то, что эта «вечная бедность и неуверенность» – результат вечного экстенсивного развития, попыток порабощать других, а не развиваться самим, тоже большинству россиян доказать совершенно невозможно.

Именно поэтому количество респондентов, которые сожалеют об одном из самых замечательных событий в истории ХХ века – разрушении Советского Союза, за последний год увеличилось на 12 процентов и заняло второе место после «вечной бедности». И это количество будет увеличиваться с каждым годом – потому что среднестатистический россиянин будет жить все хуже и хуже.

В Советском Союзе этот самый среднестатистический россиянин жил не лучше, нередко намного хуже и беднее, чем жители других союзных республик – Украины, Латвии, Литвы, Эстонии. Но мясо в магазинах и новые штаны ему заменяла гордость за империю, уверенность в том, что он в этой империи – «старший брат», что все его любить потому что боятся.

Имперский шовинист обожествляет это хулиганское чувство страха, которое он хочет внушать завоёванным странам и покоренным народам. Потому что больше у него за душой ничего нет, да и душа нередко отсутствует.

А сейчас гордиться особо нечем, ну разве что позорной оккупацией Крыма, которое в ряду национальных достижений заняло место сразу же после освоения космоса. А жить все хуже и хуже – и есть четкое понимание, что лучше уже в ближайшие десятилетия не будет.

И вместо того, чтобы задуматься, как изменить эту ситуацию и избавиться от отвратительного авторитарного режима, чей эгоизм и глупость в буквальном смысле слова уничтожают Россию и русских и лишают их даже намека на историческую перспективу, среднестатистический россиянин начинает вспоминать время, когда он мог считать себя всесоюзным держимордой. Какая чудовищная наивность!

Когда-то великий русский драматург Антон Чехов призывал соотечественников выдавливать из себя раба хотя бы по капле. Но никакое избавление от рабства не возможно без избавления от шовинизма. Шовинизм можно преодолеть только коллективной политической и национальной волей. Отказаться от оккупации чужих территорий и давления на другие страны.

Раз и навсегда покончить с позором русификации нерусских народов России – ежедневных жертв «старшего брата». Просто понять, что заниматься собственным будущим и будущим своих детей – намного интереснее и перспективнее, чем издеваться над другими и уж тем более убивать других только за то, что они не хотят считать тебя «старшим братом».

В противном случае россияне так и останутся архаичным средневековым обществом, которое живет сомнительными событиями авторитарного прошлого.

Виталий Портников, «Espreso.TV»