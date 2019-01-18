Не могу понять, как можно сотрудничать с российским зомбоящиком, – Бабченко

Работая на российскую пропаганду не стоит потом удивляться, что Россия вламывается в твой дом и устраивает в нем кровавую драму.

Вот так дебилизируешь дебилизируешь население соседней страны, снимаешь вместе с каким-нибудь Галустяном какое-нибудь говно под названием «Ржевский против Наполеона» (угу, угу, первоначальное название – «Наполеон капут!», сюжет – чтобы остановить Наполеона (Владимир Зеленский), русский генералитет решает подсунуть ему переодетого поручика Ржевского, – пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Однако сам поручик, времени зря не теряя, начинает крутить роман с «Мисс Европой – 1810» Наташей Ростовой), впариваешь им шовинистический юмор мочеполового уровня, кормишь их комедийками с быдлошутками, а потом население фигакс – и таки дебилизируется. И идет и нападает на твою страну.

Ой… Кто бы мог подумать…. Как так вышло? Даже и не знаю. Снимаешься в каких-нибудь «Грозовых воротах», прославляешь подвиги российской армии в Чечне, а потом фигак – и ты уже в окопах пытаешься отвоевать свою страну от этой самой российской армии.

Вот так дебилизируешь дебилизируешь население соседней страны, снимаешь вместе с каким-нибудь Галустяном какое-нибудь… Опубліковано Аркадієм Бабченком Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Ой… Как так вышло… Но тот хотя бы в окопах. Хотя бы исправляет.

Я вот в принципе не могу понять, как можно сотрудничать с российским зомбоящиком. В принципе. Вообще. Как можно делать какие-то совместные проекты со всей этой ублюдочной «Нашей Рашей». Годами чувак шутил про «этих Джамшутов», годами унижал, оскорблял, вдалбливал в головы расистскую шовинистическую модель поведения по отношению к другим нациям – и вдолбил таки.

И теперь они сейчас на Первом канале прославляют Путина, а ты сидишь и смотришь, как твой зритель, которого ты совместно с авторами шуток «про Джамшутов» также дебилизировал годами, приходит и срет посреди твоего дома. Не их. Твоего. Ой… Как так вышло… Произошла ужасная ошибка.

Никогда не мог понять. И никогда не пойму.

Кстати, когда вы сравниваете с Липецкой фабрикой – вы просто напрямую расписываетесь, что так ничего и не поняли. Если вы считаете, что орда к вам приперлась, потому что объелась шоколадных конфет – вы так ничего и не поняли, друзья мои.

Аркадий Бабченко, Facebook