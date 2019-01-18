Ключ Трампокалипсиса. Как России удалось победить США?

Американцы до сих пор не могут поверить в реальность происходящего.

В США ФБР заподозрило в работе на Россию самого президента этой страны – Дональда Трампа. Подозрение это настолько серьезное, что уже два года идет официальное расследование. И, видимо, данных на хозяина Белого дома там навалом – совсем недавно судья продлил следствие еще на полгода, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Я сейчас постоянно смотрю американское телевидение, читаю их газеты и слушаю радио. Естественно, все только эту тему и обсуждают. И вы знаете, там есть один очень интересный психологический момент. Американцы до сих пор не могут поверить в реальность происходящего. Они привыкли всегда побеждать. Вся их история, национальный миф и даже вся их популярная культура не дают им поверить в то, что злые иностранцы взяли под контроль президента США.

Даже матерые эксперты, политологи, генералы и журналисты меняются в лице, когда понимают, что Трамп, скорее всего, работает на Москву. Для них это слишком. Мне кажется, даже враги президента тайно надеются, что он ни в чем не виноват. В противном случае по фундаменту их мировоззрения будет нанесен чудовищный удар.

Получится, что Америку победить можно. Причем для этого не нужна армия инопланетян, ядерная война или всемирный апокалипсис. Это можно сделать с помощью одного оранжевого популиста, пары сотен миллионов долларов и – американской демократии.

Последнее особенно важно, так как враг научился использовать против США главное преимущество этой страны и ее внутреннюю сущность, то есть – безграничную свободу. До этого она была залогом успеха и процветания США. Сейчас стала инструментом ведения гибридной войны и пропаганды, а также способом засунуть своего человека в Белый дом.

Собственно, в этом и есть суть гибридной войны. Зачем тратить триллионы на армию и флот, зачем рисковать жизнями своих людей, если можно уничтожать противника изнутри? Смотрите, что сейчас делает Трамп. Он подрывает фундаментальные американские институты, такие как Конгресс, Верховный суд, ФБР и ЦРУ. Он постоянно атакует свободные и независимые медиа.

При нем сейчас сразу шесть министерств сидят без начальников, министры не назначены, там сидят исполняющие обязанности. Даже Пентагон, то есть вооруженные силы США уже месяц без министра!

Да о чем тут говорить? Четверть правительства США, включая ФБР, уже месяц не функционирует из-за нехватки финансирования. И отдаленной надежды на возобновления нормальной его работы просто нет.

Трамп выводит свою страну из международных альянсов, ссорит ее с союзниками и заводит дружбу с диктаторами. Более того, он уже начал выводить американские войска из ключевых регионов мира, что соответствует стратегическим целям Путина.

Операция поддержки Трампа обошлась Москве очень недорого. Двести-триста миллионов долларов от силы. А потери США только от неработающего правительства – это десятки миллиардов долларов. Гибридная война оказалась намного эффективнее обычной. Поэтому ее методы Москва сейчас применяет и в других местах.

Иван Яковина, «Новое Время»