Победа Зеленского могла бы стать сценарием мечты для Путина

Без понимания того, что страна на самом деле изменилась, после выборов украинцы могут попасть в худший из всех возможных миров.

Проблема Украины не в том, что она недостаточно изменилась. А в том, что она изменилась слишком, и слишком быстро, из-за этого повышая народные ожидания, подрывая долгое время существующие модели поведения, создавая неуверенность, а значит способствуя популярности популистов, которые считают, что возвращение к старым добрым временам является обязательным, пишет на страницах «Atlantic Council» профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

На самом деле за последние четыре года Украина изменилась больше, чем за два предыдущих десятилетия после провозглашения независимости в 1991 году. Обратите внимание на следующие восемь впечатляющих достижений:

1. Украина построила крайне конкурентоспособную армию, военный промышленный комплекс, и остановила агрессию России на юго-востоке – значительное достижение на фоне войск, которые Украина имела в 2014 году.

2. Украина решительно повернулась в сторону интеграции с Западом и миром, поскольку торговля с Россией драматическим образом упала, а прямые иностранные инвестиции, большинство которых поступили из Китая, выросли. Украина больше не внутренний регион России, особенно потому, что цена на газ была рационализирована, и зависимость Украины от прямых поставок российского газа драматическим образом упала.

3. Последние несколько лет украинская экономика растет примерно на 3,5%. Переживает бум сельское хозяйство и ИТ-сектор. Инвестиции в альтернативную энергию растут (предполагается, что возобновляемые источники энергии составят 25% производства энергии в Украине в 2035 году), даже когда страна нашла на своей территории несколько крупных газовых месторождений, что может превратить ее в экспортера в течение десятилетия. Миллиарды уходят на ремонт и расширение инфраструктуры. Банковская система улучшается, и макроэкономической стабильности в целом удалось достичь.

4. Местные власти получили больше полномочий и серьезные ресурсы. В то же время продолжает расти общественный активизм, порой приводит к отражению незаконных действий местных влиятельных людей. Столь необходимая реформа здравоохранения сейчас реструктурирует полуразрушенную систему, даже если украинцы и жалуются, что такие действия являются ошибочными.

5. Образование было реформировано на всех уровнях. Университеты и колледжи получили большую автономию. Украинский язык и культура в настоящее время переживают ренессанс, подобный золотым 1920-м. Издательство книг стремительно растет, киноиндустрия ожила, а искусство, музыка, танцы и театр – как традиционный, так и авангардный – инновационны как ничто другое на Западе.

6. Украинская православная церковь стала автономной, таким образом закрепив движение страны от России. Поскольку экзархи и приходы, подчиненные Москве, все больше спрыгивают с корабля, темпы этого дезертирства только возрастут после того, как переломный момент будет достигнут.

7. Важные шаги по борьбе с коррупцией были осуществлены. Все функционеры должны показывать свои активы. Антикоррупционное бюро и украинский эквивалент ФБР созданы. Формирование антикоррупционного суда в процессе. Бизнесмены утверждают, что заниматься бизнесом в Украине стало лучше.

8. Украина смогла остаться энергичной, хотя и не идеальной, демократией, с активной прессой, отражающий все точки зрения, сильным гражданским обществом, и в целом приемлемыми демократическими институтами и процедурами. Крайне левые и крайне правые являются явлением маргинальным – эквивалентов им в таких устоявшихся демократиях как Великобритания, Франция, Германия, Австрия и Нидерланды нет. Антисемитизм также маргинальный.

Парадоксально, но несмотря на такие впечатляющие и явно заметные изменения, большинство украинцев продолжают настаивать на том, что «ничего не изменилось», и что страна движется в «неправильном направлении». Такие взгляды противоречивы сами по себе – если ничего не изменилось, то Украина не может двигаться в неправильном направлении – и отражают распространенную среди украинцев нетерпеливость, усиленную завышенными ожиданиями после Евромайдана в 2014 году. На самом деле «все изменилось», и страна движется в «правильном направлении».

Понятно, что украинцы хотят жить как западные европейцы, и не завтра или послезавтра, а сегодня. Естественно, что этого не случилось – по той простой причине, что это невозможно. В конце концов, единственный вариант для Украины начать приближаться к Западной Европе – это продолжать воплощать чрезвычайно болезненные реформы. Именно это и делали – и это было больно, поскольку украинцы пытаются свести концы с концами, в то время как повышение цены на газ урезает их повышенную заработную плату. В то же время представляется, что олигархи страдают крайне мало (на самом деле, война с Россией значительно уменьшила их активы), коррупция остается проблемой, а политики, ответственные за огромные хищения эры Януковича, бежали или остались безнаказанными.

Неудивительно, что призывы популистов получат отклик у населения и могут повлиять на результат будущих выборов. Президент Петр Порошенко хочет выиграть президентские выборы в марте, но, возможно, не выиграет, поскольку люди считают его ответственным за их убеждения, что «ничего не изменилось» и что Украина движется «в неправильном направлении».

Юлия Тимошенко, страстный бывший премьер-министр, со-архитектор Оранжевой революции и политический заключенный при режиме Януковича, ведет популистскую риторику, обещая изменить реформы и институт «социальной справедливости». Она лидирует в рейтингах. Вторым в большинстве рейтингов идет Владимир Зеленский, который достиг славы благодаря появлению на телевидении в роли Василия, обычного гражданина, который стал украинским президентом-реформатором. Некоторые рейтинги говорят о том, что он побеждает Тимошенко во втором туре.

Победа Порошенко означала бы продолжение существующих положительных украинских трендов. Победа Тимошенко могла бы означать дестабилизацию, особенно если она решит атаковать «истеблишмент» и будет стремиться к быстрому соглашению с Россией. Победа Зеленского могла бы изменить «все», особенно если он будет вести некомпетентную политику, что даст олигархам возможность заново взять контроль над экономикой, стимулировать инфляцию, поднимая зарплаты и пенсии, и поощрит российское вторжение, игнорируя вопросы безопасности и обороны.

Неудивительно, что российский президент Владимир Путин надеется, и может быть готовым сделать все возможное, чтобы привести к поражению Порошенко – и это может быть лучшей причиной для переизбрания существующего президента. Тимошенко была бы для Путина лучшим вариантом чем Порошенко, но ее непредсказуемость может стать причиной для беспокойства. Победа Зеленского могла бы стать сценарием мечты для Путина.

Ирония в том, что без понимания того, что все на самом деле изменилось, украинцы могут попасть в худший из всех возможных миров – возврат к предыдущему статусу-кво и объятиям России.

Александр Мотыль, «Atlantic Council»