СБУ установила, что Россия планирует теракт на нефтепроводе Одесса-Броды

Украинская спецслужба разоблачила российского агента, выполнявшего различные задания своих кураторов в Одессе и готовили к совершению террористического акта.

Очередного пособника агентурной сети антиукраинского центра подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам разоблачили сотрудники СБУ в Одессе, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Использовать его планировали по классической схеме. Переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным, его постепенно вовлекали в преступную деятельность в пользу врага.

«Мы установили, что мужчина систематически ездил в оккупированный Крым и непризнанную «Приднестровскую Молдавскую республику», где встречался с братом, бывшим активистом «Куликова поля» и действительным координатором пророссийского «подполья» Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание «ботов» и другие мелкие задачи», – говорится в сообщении СБУ.

СБУ Чергового пособника агентурної мережі антиукраїнського центру підконтрольного адміністрації президента РФ та російським спецслужбам викрили наші співробітники в Одесі. Використати його планували за класичною схемою. Переходячи від простих, на перший погляд, та невинних завдань до складніших, його поступово втягували у злочинну діяльність на користь ворога.Ми встановили, що чоловік систематично їздив до ТОТ АР Крим та невизнаної Придністровської Молдавської республіки, де зустрічається з братом, колишнім активістом «Куликова поля» та дійсним координатором проросійського «підпілля» Одещини, оголошеним у розшук. Під час цих вояжів одесит спочатку отримував прості доручення, як то передача гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення «ботів» та інші дрібні завдання. Між іншим його знайомили з іншими резидентами та кураторами антиукраїнського центру і поступово готували до «подвигу». Аж ось, коли за грошову винагороду йому запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди, стало не до жартів.Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся на Батьківщину. Наразі одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями та надає свідчення щодо протиправної діяльності учасників центру.Варто сказати, що ця історія є типовою. Маніпулюючи ідеями «руського миру» ворог штовхає наших співвітчизників на злочини проти України, а використавши ‒ позбувається. Адже доля пішаків там нікого не турбує. Як сказала одна із прихильниць Кремля, її врешті викинули з РФ «як брудну ганчірку». Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

«Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к «подвигу». И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток. После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину. Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра», – подчеркивают в СБУ

В украинской спецслужбе отмечают, что эта история является типичной. Манипулируя идеями «русского мира» враг толкает наших соотечественников на преступления против Украины, а использовав – избавляется.

«Ведь судьба пешек там никого не беспокоит. Как сказала одна из поклонниц Кремля, ее конце выбросили из РФ «как грязную тряпку», – подчеркнули в заключении в СБУ.

СБУ