Украина разорвала почти полсотни договоров с Россией, – Климкин

На очереди разрыв второго пакет действующих соглашений, в который включены еще около полусотни договоров с государством агрессором.

Украина разорвала 49 договоров с Российской Федерацией и планирует разорвать еще примерно столько же. Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об этом на пресс-конференции в пятницу, передает «Левый Берег».

«По последней информации 49 соглашений с Российской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных», – заявил министр.

Он пообещал последовательно продолжить эту работу.

«Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с Российской Федерацией. Наш принцип очень простой: мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны с Россией. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан, но это будет делаться очень последовательно», – сказал Климкин.

Напомним, что с 1 апреля прекратит действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией (т.н. Большой договор).

Ранне сообщалось, почему Украина не может разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Левый Берег»