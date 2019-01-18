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Новости

Путин согласился пустить в Керченский пролив французских и германских специалистов

«Интерфакс»
18 января 2019

Они должны будут изучить на месте, как осуществляется проход судов по фарватеру пролив находящегося под фактическим контролем России.

Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает «Интерфакс».

«Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности… И президент Путин тут же согласился», – сказал Лавров.

Он добавил, что немного позже Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это президент России тоже согласился.

Лавров также сообщил, что Маас передал ему предложение, согласно которому эта поездка должна быть согласована с Украиной.

«Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, но мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался «Нормандский формат» с «формулой Штайнмайера», – подытожил Лавров.

Напомни, что ранее Лавров назвал «критерии адекватности» украинских политиков.

«Интерфакс»

Tags: Азовское море, Ангела Меркель, Владимир Путин, Германия, крым, Россия, Сергей Лавров, Украина, Франция, Черное море, Эммануэл Макрон

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