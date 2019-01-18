Перехват хамства. Российская пропаганда против чиновников

Российская пропаганда стала использовать ненависть россиян против чиновников, для раскрутки истерии и перекладывания ответственности за фактические провалы федеральных властей.

Как известно, чиновники в России никого не представляют и отчитываются только перед вышестоящим начальством. Это ведет к тому, что бюрократы живут в своем собственном изолированном мире, никак не связанном с реальностью, в которой существуют прочие граждане, пишет на страницах «Новой Газеты» редактор отдела политики Кирилл Мартынов.

Скажем, после взрыва жилого дома в Магнитогорске граждане начали собирать подписи за расселение его жильцов. Местный губернатор Борис Дубровский обвинил подписантов в «раскачивании ситуации» и «пляске на костях». Губернатору, очевидно, было не так важно, что происходит в данном случае с «населением».

У него сработал рефлекс: если снизу поднимается какая-то несогласованная гражданская инициатива, надо ее давить. Потом расселить дом поручил президент, и Дубровский немедленно заявил, что говорил «немного о другом». Это снова сработал инстинкт губернатора.

Трагическая дистанция между чиновниками и гражданами ведет к тому, что, когда чиновники пытаются говорить, получается либо канцелярит, либо оскорбление.

В конце года, когда курс рубля к доллару падал до 70, министр экономического развития Максим Орешкин рассуждал о том, что национальная валюта «очень устойчива». Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» сообщила, что, бросив курить, можно сэкономить миллион рублей в год на покупке сигарет.

Несложный подсчет показывает, что чиновница предполагает, что в день курильщик потребляет 34 пачки сигарет, при условии, что пачка стоит 80 рублей. Министр труда Максим Топилин еще в октябре поделился своими наблюдениями о «беспрецедентном росте зарплат» в стране.

И это только федеральный уровень. Региональные чиновники куда как откровеннее. Министр труда Саратовской области Наталья Соколова, прославившаяся на всю страну и позже уволенная, сообщила, что «макарошки везде стоят одинаково», и, следовательно, на 3,5 тысячи рублей в месяц вполне можно прожить и даже питаться диетически.

А руководитель молодежного департамента правительства Свердловской области Ольга Глацких отлила свои слова в бронзе, заявив, что государство не просило родителей рожать детей. Обе сентенции уже стали классикой.

В новом году представители власти продолжали разговаривать с нами как умеют. Так, депутат Госдумы Александр Карелин пожаловался, что считает смягчение пенсионной реформы ошибкой. По мнению Карелина, младшие должны помогать старшим, а не перекладывать эту обязанность на государство.

Он также призвал россиян «прекратить находиться в состоянии иждивенцев». А глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, поставил публику в тупик, заявив, что россияне слишком мало платят за электричество и что получилось так в результате «антинародных реформ в электроэнергетике».

Потом Чубайс объяснял, что он не предлагает поднять цены для всех, а только — для богатых.

Первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил гипотезу о том, что проблемы с речью чиновников связаны с тем, что они страшно далеки от народа, заявив, что тяжелая реакция общества на пенсионную реформу стала для правительства сюрпризом. О ситуации с бюрократической риторикой пришлось высказаться и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который сообщил, что в России принято «травить» чиновников, хотя большинство из них «самоотверженно работает на благо страны».

Песков списывает ненависть к чиновникам на особенности российского менталитета и находит в России дефицит толерантности к чужим словам. «Неловкая фраза» сразу ведет к травле, заключает Песков.

Как ни странно, доля правды в этих словах пресс-секретаря есть. Самая неоднозначная ситуация в этом смысле сложилась во Владимирской области, где чиновница Марина Чекунова посоветовала врачам местной больницы не только просить помощи у государства, но и помыть полы.

Чекунова до последнего времени работала в управлении внутренней политики администрации президента, а после победы на выборах губернатора Владимирской области кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина стала в его команде вице-премьером. На встрече с коллективом Струнинской больницы чиновница посоветовала врачам позаботиться о том, что в их силах, самостоятельно, не дожидаясь капитального ремонта здания. Например, постирать занавески на окнах или убедиться в том, что у всех есть чистые бахилы.

Существует видеозапись этой встречи, и можно убедиться: разговор шел спокойно. Даже когда Чекунова заявила, что «она не золотая рыбка, которая должна сделать вам все», это был всего лишь ответ на один из вопросов в ходе дискуссии. Тем не менее на владимирскую чиновницу вскоре обрушился Telegram-канал «Маш», ассоциированный с Габреляновым и Life, подключились «пригожинские СМИ», сюжеты выпустило федеральное ТВ.

Региональный парламент во Владимире контролируется единороссами и формально находится в оппозиции к губернатору, так что желающих покритиковать Чекунову на месте тоже было достаточно. А чиновница вроде бы нашла асимметричный ответ: она лично проведет в больнице субботник 19 января.

На последнем примере видно, что всеобщее недоверие россиян к чиновникам постепенно перехватывается пропагандой. Критиковать бюрократию в эфирах политических ток-шоу можно уже сейчас. Постепенно это развлечение становится и способом «выпускать пар» для народа, и попыткой отвлечь граждан от более содержательных проблем. Чиновники станут новыми врагами народа, и все для того, чтобы продлить ощущение «стабильности».

Кирилл Мартынов, «Новая Газета»