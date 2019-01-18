Визит Путина в Белград имеет чисто пропагандистское значение, – Дризе

Газа хватит на всех: Владимир Путин в рамках визита в Белград обещал обеспечить российским топливом все экспортные европейские направления, включая украинские газопроводы.

В свою очередь, сербский президент Алексадр Вучич заявил, что намерен покупать только российское топливо. Кроме экономики, Путин поддержал сербского коллегу в так называемом косовском вопросе. В завершение визита российский президент посетил крупнейший в Европе православный храм Святого Саввы. По словам Вучича, на митинг в честь высокого гостя на Соборную площадь вышли более 120 тыс. человек. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что визит Владимира Путина имел больше пропагандистское значение.

Газ и Русский мир: ключевой момент визита – посещение российским президентом собора Святого Саввы в Белграде и массовый митинг тысяч сторонников России и лично Владимира Путина под колокольный звон и одобрительные возгласы. Понятно, это сигнал Западу и его «сателлитам вроде порошенковской Украины» – нас любят в Европе, нам рады, и мы не одни в этом мире, как это могло бы показаться со стороны. И здесь же православие и духовная близость двух славянских народов. Сербы, например, не просят томос от Константинополя, а приветствуют российского гостя.

Можно сколько угодно иронизировать по поводу численности митинга, что туда насильно согнали бюджетников, но количество людей на площади перед собором действительно впечатляет. Путин популярен в Сербии, и это нужно признать. В первую очередь, потому что, кроме России, больше никто не поддерживает страну в косовском вопросе.

Конечно, с другой стороны, и евроинтеграция в Сербии тоже популярна, а вступление в ЕС – приоритетная задача, которую никто не отменял. Но в данном случае это неважно: картинка из Белграда производит впечатление.

Пусть Запад и не оценит, но у нас внутри страны это принесет максимальные политические дивиденды, особенно при правильном освещении на федеральных каналах. Ну а сцементировать славянское братство, и не только славянское, должен российский газ. «Турецкий поток» идет из России в Турцию, и в идеале ветка может достичь Сербии и пойти дальше в Венгрию, а то и в Италию.

Программа максимум – «подсадить» всю Европу на российский газ, это хорошо и в финансовом, и политическом плане. Но пока все это больше теория. У этих мегапроектов есть влиятельные противники в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне.

К тому же, как известно, братская Болгария вела себя совсем не по-братски, заблокировав «Южный поток». Теперь вроде бы страна согласна на «Турецкий поток», но мы же знаем, что из вышеуказанных столиц немедленно поступит соответствующий сигнал, на который очень сложно не реагировать. Кстати говоря, поступает он не только в Болгарию, но и Сербию, которая, как это было сказано выше, собирается стать членом ЕС, а вступать туда с российским газом не подобает. Не того он цвета.

Сербия слаба, как ни горько это звучит, и выстроить антизападную ось только лишь с ней вместе не получится. Что касается других союзников, то даже с Белоруссией у нас не все ладится. Что уж там говорить?

Но Москва и не торопится. В западном мире нет единства, и главное – нет газа, по крайней мере, в достаточном количестве. С другой стороны, падение уровня жизни внутри страны снижает эффект от подобных внешних успехов. Красочные церемонии не заменят хлеб насущный, вернее, ими сыт не будешь.

К тому же, чтобы строить газопроводы, нужны миллиарды долларов. Где их взять? Кто заплатит? Запад вряд ли захочет финансировать эти проекты. А у Сербии и Болгарии денег нет. Значит, получается, придется делать это самим. А не надорвемся? А когда окупятся инвестиции, и что мы с этого получим?

Надеждой на будущее мы уже жили. Хочется сытого настоящего. Нам же еще и ракеты строить, и мосты. Так что пока Русский мир остается в России. До лучших времен. Навестили сербов, и домой, в заснеженную Москву.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»