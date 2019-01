Следком России отвергает причастность «Исламского государства» к взрывам в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске.

Следственный комитет России советует не доверять террористам, которые приписывают себе взрывы в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.

Об этом со ссылкой на газету ИГИЛ сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

«Как говорится в «эксклюзивном» материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов al-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске», – говорится в сообщении.

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) January 17, 2019