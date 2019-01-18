В Хабаровском крае столкнулись два военных самолета

Проводится поисково-спасательная операция. На данный момент о судьбе экипажей разбившихся самолетов ничего не известно.

Во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае России столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает «ТАСС» со ссылкой на силовые структуры региона.

«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», – сказал источник издания.

Отмечается, что в данный момент проводится поисковая операция и устанавливается судьба экипажей..

По словам источника, экипаж одного самолета катапультировался.

Он добавил, что «ЧП произошло около часа назад».

Впоследствии в издании добавили, что в море нашли живым одного из летчиков.

В официальном сообщении Минобороны РФ сказано, что «18 января в 08:07 по Москве при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО».

Сообщается, что Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях.

«ТАСС»