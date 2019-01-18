Признание Голодомора геноцидом украинского народа выбивает почву у антиукраинских сил, – Удовиченко

В путинская России никогда не признают Голодомор геноцидом украинского народа, а виновных в нем – уголовными преступниками, так это полностью возлагает на нее всю всю вину и полноту ответственности.

Ровно девять лет назад, 13 января 2010 года Апелляционный суд города Киева вынес решение по уголовному делу № 475, которое 22 мая 2009 года было возбуждено по факту совершения геноцида в Украине в 1932—1933 годах – по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 442 Уголовного кодекса Украины, об этом в своем эксклюзивном интервью «Фактам» беседуя с Верой Жичко рассказывает полковник СБУ Валерий Удовиченко, руководитель следственно-оперативной группы Службы безопасности Украины по расследованию уголовного дела № 475 о Голодоморе-геноциде украинского народа.

Суд признал виновными руководителей высшего эшелона власти в СССР тех лет в организации Голодомора. Это были члены Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков – ЦК ВКП (б), а также руководители Компартии большевиков Украины Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич, во главе с генеральным секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным (Джугашвили).

Суд пришел к выводу о том, что упомянутые лица «путем создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение части украинской национальной группы, умышленно спланировали и организовали геноцид, а именно – Голодомор 1932−1933 годов. Преступление было направлено на подавление национально-освободительного движения в Украине и недопущение построения и утверждения независимого украинского государства».

Полковник СБУ Валерий Удовиченко, возглавивший следственную группу по делу № 475, рассказал о том, как продвигалось расследование и к каким выводам пришли специалисты, проводившие судебно-психологическую экспертизу.

«Потеря национальной идентичности и традиций, разобщение, боязнь власть имущих, страх выбора власти, патернализм, взяточничество, коррупция, воровство, хищническое отношение к природным ресурсам – таковы последствия психологической травмы, которая была нанесена украинской нации Голодомором. Геноцид украинцев, устроенный правящей верхушкой СССР в 30-х годах прошлого века, повлиял на психологию и поведение нескольких поколений нашего народа. Это преступление было направлено в будущее нашей страны. На то, чтобы Украина не состоялась как независимое государство. Мы продолжаем жить в постгеноцидном обществе. И от того, как сумеем выучить уроки истории, снова сплотиться, состояться как нация, зависит сохранение независимости Украины»», – особо подчеркнул полковник Удовиченко в ходе интервью.

– Валерий Николаевич, с какой целью было проведено досудебное расследование преступлений, совершенных во время Голодомора 1932−1933 годов? Ведь историками и так было собрано уже немало документальных сведений, подтверждающих то, что Голодомор был геноцидом украинского народа. Честно говоря, впервые слышу о том, что было возбуждено уголовное дело.

– Многие участники приуроченного к 85-й годовщине Голодомора Международного форума, который прошел в Киеве в ноябре 2018 года, тоже не знали об этом расследовании, что для меня было удивительно.

В связи со смертью организаторов Голодомора судья Виктор Скавроник дело закрыл. Но, получив решение суда, Украина таким образом выполнила свои обязательства в поле международного права – наличие правового решения соответствует требованиям Конвенции ООН (от 9.12.1948 г.) «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», которую подписала и наша страна.

Имея это судебное решение, Украина получила правовое основание добиваться признания сталинской политики геноцидом украинского народа всем мировым сообществом. На сегодня около 50 государств (в их числе 15 стран – членов ООН и Ватикан, а также 15 штатов США, Сенат США и Палата представителей Конгресса США) этот факт уже признали, и работа в данном направлении продолжается.

Автор упомянутой Конвенции ООН и самого термина «геноцид» Рафаэль Лемкин назвал Голодомор в Украине «классическим примером советского геноцида, его самый длительный и масштабный эксперимент русификации – уничтожение украинской нации».

– Но в России факт Голодомора в Украине по-прежнему не признают, продолжают утверждать, что якобы из-за неурожая «в СССР в 30-х годах ХХ века разразился голод, который стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов».

– Это ожидаемо. Потому что официальное признание Голодомора геноцидом украинского народа, а виновных в нем – уголовными преступниками выбивает у антиукраинских сил почву, на которую опираются в Кремле при ведении информационной войны против Украины. Россия как наследница Российской царской империи и правопреемник СССР никогда не прекращала эту войну.

А антиукраинская пропаганда – неотъемлемая составляющая российской агрессии. Конечно, в советской мифологии нет упоминания о Голодоморе в Украине. За упоминание о нем в СССР преследовали и сурово карали как за контрреволюционную деятельность, а позже – антисоветскую пропаганду.

Информационная война РФ зиждется на мифах Кремля о «славном» советском прошлом, на которых за сто лет, минувших со времен Октябрьской революции, воспитано не одно поколение так называемого единого советского народа. Большевики никогда не скрывали того, что занимались селекцией этого нового типа людей и эта работа предполагала уничтожение определенной части человеческой популяции.

Первый руководитель советского государства политический преступник по кличке Ленин писал: «…при диктатуре пролетариата придется перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяев, сотни тысяч служащих, чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинить всех пролетарскому государству и пролетарскому руководству».

Ленин и заложил истоки трагедии, а Сталин, будучи его учеником, организовал Голодомор на территории Украины. Ленинско-сталинское руководство СССР всегда придавало исключительное значение Украине, считая, что удержание ее в орбите московского центра есть ключевое условие для обеспечения жизнедеятельности коммунистического режима в СССР.

Вспомним широко известное письмо Сталина секретарю ЦК ВКП (Б) Лазарю Кагановичу о положении на Украине (от 10.08.1932 г.), где Сталин писал о том, что «50 райкомов партии в двух областях Украины высказались против плана хлебозаготовок, признав его нереальным», и планировал усиление репрессивных мер: «Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять».

Украинцы оказали яростное сопротивление насильственной коллективизации – наибольшее количество восстаний крестьян, не желавших идти в колхоз, в 1927—1931 годах наблюдалось именно на территории Украины. Сталин расценил это как угрозу для существования СССР и своей собственной власти и взялся за «усмирение» украинцев.

Именно для территории Украины, где до 85−95 процентов населения позиционировали себя украинцами, летом 1932 года Компартия установила невыполнимые планы сдачи зерна государству – 356 миллионов пудов, и в дальнейшем этот план еще повышался. Однако планы хлебозаготовок были лишь инструментом и прикрытием для организации уничтожения значительной части украинских крестьян, противившихся коллективизации. Также репрессивные действия проводились в районах Северного Кавказа, Кубани и Средней Волги, где большую часть населения составляли этнические украинцы.

– Следствие с поставленной задачей справилось?

– Да. В течение семи месяцев был собран материал, который составил 330 томов уголовного дела. На то время мы смогли установить, что в результате геноцида погибли 3 миллиона 941 тысяча человек, проживавших на самых плодородные землях бывшей Украинской ССР.

Считаю, что эта работа должна быть продолжена, поскольку убитых голодом в действительности было значительно больше. Около 92 процентов жертв были украинскими крестьянами, остальные – представители других национальностей, проживавшие на одной территории с украинцами.

В нашей следственно-оперативной группе Службы безопасности Украины работали 174 человека – следователи, оперативные сотрудники и работники архивов СБУ. Расследованием были охвачены все районы Украины, включая Автономную Республику Крым.

В итоге было установлено, что в Крыму, который тогда относился к территории РСФСР, Голодомора не было, что еще раз подчеркивает избирательный подход Сталина, который устроил Голодомор, заблокировав именно границы территории Украины.

Расследование охватило все существующие в Украине центральные, областные государственные и отраслевые архивы. Мы исследовали не только период Голодомора 1932−1933 годов, а и период с 1917 года – начала оккупации Украины и дальнейшего установления коммунистического режима на ее территории. Проведение расследования такого масштаба стало возможным благодаря принятию 28 ноября 2006 года Закона «О Голодоморе 1932−1933 годов в Украине».

Следственно-оперативной группе предоставили правовую помощь компетентные органы Австрии, США, Италии, Польши, Германии, Беларуси, Молдовы и Казахстана. Только со стороны ФСБ РФ, куда из Генеральной прокуратуры РФ было направлено наше международное ходатайство, поступил ожидаемый отказ выполнить запрос о предоставлении правовой помощи по уголовному делу.

– Как обошлись без документов, которые в немалом количестве под грифом «секретно» хранятся на территории РФ?

– После развала СССР украинские ученые-историки получили из архивов в Москве массу документальных материалов, которые использовали и мы. Часть исторической правды о том периоде просочилась и до развала СССР. Дело в том, что созданная по инициативе украинской диаспоры 13 декабря 1985 года Комиссия Конгресса США по Голодомору в Украине, которую возглавил известный американский историк и политолог Джеймс Мейс, проведя свое расследование, опубликовала выводы об искусственно созданном коммунистами голоде в Украине.

В СССР молчать об этих событиях больше не могли. И в 1986—1990 годах Политбюро ЦК Компартии Украины создало комиссию, которая пыталась доказать… отсутствие Голодомора в Украине в 1932—1933 годах и опровергнуть результаты расследования американской комиссии Джеймса Мейса, представив дело так, что Голодомор – это выдумка украинских националистов, эмигрировавших в США.

Но историки, работавшие в советской комиссии, скопировали документы в архивах и затем издали массу книг. Историческая правда о решениях, которые принимались Москвой по отношению к жителям Украины, уже тогда увидела свет.

Но нам необходимо было еще доказать то, что открывшиеся факты – не «внезапный великий голод – неурожай» и «перегибы на местах», а именно геноцид украинцев. И мы с этим справились. К делу были приобщены более пяти тысяч архивных документов Компартии, государственных и репрессивных органов, дипломатических иностранных учреждений.

А также 3186 книг регистрации актов о смерти в Украине, которые сами по себе показательны: люди в 1932—1933 годах вымирали целыми селами. Следствием были установлены 735 районов, сел, хуторов, колхозов, совхозов, артелей, которые в 1932—1933 годах по решению органов власти были занесены на так называемые «черные доски» – то есть обречены на смерть.

Эти села блокировали вооруженными отрядами, проводили обыски, изымая у жителей все – продовольствие, включая готовую пищу, а также инструмент, инвентарь. Запрещали торговлю. Не давали людям возможности, покинуть населенные пункты, чтобы спастись от голода. Есть документы с решениями о запрете выезда голодающих крестьян из Украины и блокирование границы УССР воинскими подразделениями. Следствием установлены 837 массовых захоронений жертв геноцида за период 1932—1933 годов.

Мы пришли к выводу о том, что все решения, директивы о репрессиях, которые спускались на места, так или иначе исходили из Москвы и принимались по указанию сталинского руководства. На отработанных нами территориях документально подтвержденных свидетельств о неблагоприятных погодных условиях, приведших к неурожаю в 1932 году, следствие не обнаружило.

– Вы лично общались со свидетелями Голодомора?

– Мне довелось встретиться с одной очевидицей, когда по просьбе журналистов 5-го канала мы направились в село Тарган Киевской области, которое практически полностью вымерло в годы Голодомора. В 1988 году там на месте массового захоронения умерших от голода людей был установлен памятник жертвам Голодомора, на котором есть список 360 погибших сельчан, включая детей.

Это первый памятник Голодомору на всем постсоветском пространстве, установленный еще в советское время. Удивительно, что возвести его местным жителям никто не помешал.

Пострадавшая Александра Шевчук была допрошена по делу в присутствии тележурналистов. К делу также приложены протоколы показаний 1890 свидетелей, в том числе видео– и аудиозаписи воспоминаний очевидцев. Но в ходе следствия видео было отснято немного, о чем я сожалею. По материалам дела № 475 мы выпустили книгу «Геноцид в Украине 1932−1933 гг», а можно было бы смонтировать и фильм.

Особенно врезалось мне в память свидетельство жителя Броваров Киевской области Григория Яхно. В 1932 году ему было семь лет. Он из семьи донских казаков, переехавших на Киевщину. Мама Григория работала медсестрой. Вместе с фельдшером она объезжала вымирающие от голода села, собирая осиротевших детей в организованные при колхозах приюты, где их кормили.

Приезжая в приют, медсестра делила часть выдаваемой ей хлебной пайки на 40 крошечных кусочков и раздавала детям. «Я подняла руку, а они лезут, как зверюшки. Старшие дети отбирают хлеб у младших», – вспоминает свидетель рассказ своей матери.

В одном из приютов медсестра заметила поварихе, что у них похлебка слишком жидкая: «Чечевица за чечевицей гоняется, в соседнем колхозе погуще». Это услышал сын поварихи, ее единственный выживший ребенок – то ли троих, то ли четверых ее детей убил голод.

«Ребенок тут же стал молить мою маму: «Тетя, переведите меня туда!». А моя мама ему отвечает: «Ваня, здесь же твоя мама! Она тебе лишнюю ложку похлебки даст». «Нет, тетя, я не хочу ни мамы, никого. Переведите меня туда, где похлебка лучше».

Моя мама пообещала выполнить его просьбу в свой следующий приезд. Но Ваня ее не дождался: «Приехала, смотрю, на скамейке лежит ребенок, прикрытый простыней. Я к поварихе, а она: «Боже, как он вас ждал!» – рассказывала Григорию его мама. Семья Яхно выжила за счет паек, которые получали мать Григория и мужчины этой семьи, устроившиеся охранять склады.

– Вы упомянули о том, что по делу проводилась судебно-психологическая экспертиза. Что она выявила?

– Были проведены 22 судебно-медицинские и судебно-психологические экспертизы, научно-демографическая и комплексная историко-правовая экспертизы. Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, в период длительного голодания у людей происходили страшные психологические надломы, которые приводили их к совершению самоубийств, а также убийств с целью людоедства и трупоедства.

В доказательную базу легли уникальные материалы из 1022 архивных уголовных дел за 1932−1933 годы в Украине по фактам вызванных голодом трупоедства и людоедства, которые были изучены следствием. Обезумевшие от голода люди поедали даже своих умерших близких родственников. Хотя этим лишь отодвигали свою собственную кончину.

Психологи констатировали, что голод деморализует человека. Представьте себе, в каких масштабах была деморализована нация. Национальный организм украинства потерпел чудовищные количественные и качественные деформации, дошло даже до изменения его человеческой сути: «В условиях массового истребления украинского народа такие исконные черты его этики, как приветливость, вежливость, отзывчивость, остались в прошлом. Зато воцарились безразличие и жестокость», – писал уже упомянутый историк Джеймс Мейс. Последствия Голодомора ощущаются и сегодня. Они передались последующим поколениям.

– Какие же это последствия?

– Наше общество во многом продолжает оставаться пост-геноцидным. А пост-геноцидные поколения унаследовали и страх перед властью, который передавался из поколения в поколение и привел к теперешней послушности и угодничеству, к тому, что многие украинцы терпимо относятся к прямым обидам и унижениям. Исследуя эту проблему, историк Леся Гасиджак отметила, что коммунистическая власть вселила в людей панический страх, которого раньше не было в традиционном украинском обществе, потому что человек был уверен в своих действиях, в себе.

Я часто сталкиваюсь и с тем, что люди тяжело воспринимают информацию о преступлениях коммунистического режима, о Голодоморе, а иногда и вовсе стараются избежать обсуждения этой темы. Полагаю, это тоже проявление подсознательного скрытого страха перед властью.

Пережитые в Голодомор трагедии во многих украинских семьях хоть и замалчивались, но дети все равно чувствовали стресс, пережитый их родителями – чувствовали, что старшие что-то от них скрывают. Поэтому, наверное, не случайно и то, что многие украинцы до сих пор боятся голода, не пережив такового. И эта психологическая травма имеет свойство накапливаться и передаваться от поколения к поколению.

Не удивительно, что украинцы, чьих семей коснулись Голодомор и репрессии, сделали для себя вывод, что позиционировать себя украинцами при власти, которая организовала Голодомор, означает для них снова подвергать себя и своих близких опасности – возможному повторению адских мук ожидания голодной смерти.

Именно по этой причине многие стремились любым способом избавиться от своей украинской идентичности. Меняли фамилии на русский лад, записываясь русскими при переписях населения, не говорили на родном языке, переходя на суржик.

Поколение выживших, но психологически сломленных людей нередко не рассказывало всей правды своим детям, и те начинали верить в незыблемую вековую дружбу украинцев и русских, в то, что мы с ними единый народ. Это один из основополагающих мифов советской пропаганды.

Еще одно ужасное наследие той трагедии – патернализм. Коммунистический террор уничтожил гражданское общество, заменив его государственной машиной. Значительная часть украинского общества, продолжая бояться государства, в то же время безгранично полагается в удовлетворении своих насущных потребностей на государственные институты, потому что на протяжении трех поколений государственный аппарат это пестовал.

Патерналисты, имея право вполне свободного выбора своих представителей во власть (президента, парламентариев), упорно им не пользуются. Они систематически выбирают «гречку «, даже не задумываясь о том, что она приобретена за их же средства, заработанные и отданные в виде налогов, например.

Голодомор очень больно ударил по тем, кто выжил. Он разбил украинскую нацию на отдельные семьи, большинство из которых пытаются выживать в трудное время только за счет взяток, воровства, предательства, хищнического потребления природных ресурсов. Все это может привести к уничтожению нашей государственности как таковой.

Голодомор это и этнографическая катастрофа – многие люди потеряли свою национальную и религиозную идентичность, нравственные и духовные ориентиры. Наиболее очевидные ментальные изменения произошли вследствие Голодомора у населения на Кубани, где Кремль в конце 1932 года своими директивами запретил публичное употребление украинского языка, перевел школьное образование с украинского на русский язык и осуществил замещение значительной части украинского населения на российское.

Поэтому нечего удивляться тому, что сегодняшние кубанские казаки, потеряв свою национальную память, одержимые идеями «русского мира», в первых рядах так называемых «российских добровольцев», с оружием в руках поддержали агрессию РФ и вторглись весной 2014 года на территорию украинского Крыма, а затем и Донбасса.

– Как думаете, сколько поколений украинцев еще будут ощущать эту травму? Как от нее избавиться?

– Сегодня в Украине проживают два советских и одно постсоветское поколения украинцев, на которых отпечатались последствия Голодомора. Но сейчас появилось уже и другое – «майданное» поколение, рожденное после распада СССР. Это поколение стремиться контролировать власть силами общественных активистов.

Оно уже не полагается во всем на государство, а создает собственные механизмы для решения своих насущных проблем – появилось мощное волонтерское движение, заявили о себе талантливые предприниматели, новаторы – слой самозанятых украинцев растет.

Избавление от травмы Голодомора – непростая задача для посттоталитарного общества, находящегося в условиях войны и информационной агрессии. Россия не прекращает предпринимать попытки разъединить нас, перессорив жителей разных регионов Украины. Но у нас нет иного выхода.

Чтобы Украина была независимым государством, она должна быть… украинской. Мы должны, объединяясь, восстановить историческую правду и национальную память и сохранять их, передавая последующим поколениям. А главное, мы обязаны идентифицировать себя как отдельную нацию – украинцы.

Валерий Удовиченко, «Факты»