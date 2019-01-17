Тела трех погибших обнаружены во время ликвидации пожара в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в типографии компании «Санкт-Петербургский газетный комплекс».
17 января произошел пожар в типографском комплексе в российском Петербурге, три человека погибли, сообщает «ТАСС».
Отмечается, что горит ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс», огонь охватил помещения на 2 и 3 этажах 4-этажного здания, общей площадью 100 кв. м.
В результате возгорания обрушились перекрытия между 2 и 3 этажами на площади 60 кв. м.
На месте обнаружили 3-х погибших.
Спасатели локализировали пожар на площади 100 кв. м.
«В Кировском районе пожар полностью потушен», – говорится в сообщении пресс-службы.
Следственный комитет России по факту гибели людей возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«ТАСС»