Тела трех погибших обнаружены во время ликвидации пожара в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в типографии компании «Санкт-Петербургский газетный комплекс».

17 января произошел пожар в типографском комплексе в российском Петербурге, три человека погибли, сообщает «ТАСС».

Отмечается, что горит ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс», огонь охватил помещения на 2 и 3 этажах 4-этажного здания, общей площадью 100 кв. м.

В результате возгорания обрушились перекрытия между 2 и 3 этажами на площади 60 кв. м.

На месте обнаружили 3-х погибших.

Спасатели локализировали пожар на площади 100 кв. м.

«В Кировском районе пожар полностью потушен», – говорится в сообщении пресс-службы.

Следственный комитет России по факту гибели людей возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«ТАСС»