Страны Балтии и Польша настаивают на новых санкциях против России за агрессию на Азовском море

Власти этих стран настаивают на необходимости введения более жестких мер в отношение России.

Страны Балтии и Польша выступают за введение новых санкций против России из-за захвата ею украинских моряков в Керченском проливе. Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил об этом журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

«Позиция Эстонии заключается в том, что меры противодействия, санкции в отношении России в связи с ситуаций на востоке страны, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права», – сказал он, комментируя итоги визита министров иностранных дел стран Балтии и Польши.

«Разумеется, позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то они должны быть применены. Это уже и делалось, например, после нелегальных выборов на востоке Украины. Эти санкции были пересмотрены и дополнены. Если возникнет необходимость, следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять», – добавил министр.

Он также отметил, что вопрос о дополнительных санкциях обсуждался и на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

«ЕС поддерживает Украину, и мы считаем, что нам следует подтвердить поддержку конкретными шагами. Одним из таких шагов могло бы стать введение дополнительного режима санкций, так называемого «азовского пакета санкций» в отношении России в ответ на происходящем в Азовском море», – сказал Миксер.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен российским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего Россия этапировала украинцев в Москву.

15-16 января января, российский суд продлил арест украинским морякам до 24 апреля. Заседания проходили в закрытом режиме. При этом украинцев «разбили» на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.

«Интерфакс-Украина»