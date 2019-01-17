«Абсолютно коммерческие проекты». Россия продолжает кормить дружественные режимы в Азии, Африке и Латинской Америке

Президент Зимбабве приехал в Москву за новыми кредитами. Кроме того, Россия выделит 642 млн рублей на реставрацию золотого купола Капитолия в Гаване.

Российские власти разработали также специальный план спасения экономики Венесуэлы: страна находится в глубочайшем кризисе – гиперинфляция, коллапс экономики и миллионы беженцев. Но российская рука помощи уже протянута – набор мер по спасению экономики и еще больше инвестиций и зерна, рассказывают на страницах «Настоящего Времени» Дария Али-заде и Ирина Ромалийская.

$5 млрд в нефтяную отрасль, более миллиарда в производства добывающей отрасли, 600 тысяч тонн зерна – это только в этом году, и еще как минимум $17 млрд в виде кредитов начиная с 2006 года. Все это, как пишет Reuters, братская помощь России Венесуэле.

Помощь дружественному Зимбабве и другим

Отношения между двумя странами всегда строились на неформальных договоренностях между политическими лидерами и не всегда были связаны экономической логикой. Все потому, что Россия давно закрепилась в венесуэльской нефтяной промышленности.

Сегодня «Роснефть» – единственная иностранная компания, которая продолжает активно сотрудничать с правительством Николаса Мадуры в нефтегазовой сфере. Другой крупный инвестор страны – Китай – еще два года назад потерял надежду на возвращение кредитов, перестал давать Венесуэле деньги и свернул бизнес.

Но Россию как будто не смущает перспектива никогда больше не увидеть свои кредитные деньги. Москва вкладывает миллионы в экономику других стран и прощает огромные долги.

В ноябре прошлого года в мониторинге экономической ситуации, который ежемесячно готовят эксперты Института экономической политики Гайдара и РАНХиГС, вышла статья «Россия как международный донор в 2017 году». Из этого документа узнаем, что в 2017 году Россия выделила третьим странам $1,194 млрд. Подобные суммы страна рассылает по миру не первый год, и последние три года сумма превышала миллиард долларов. Чуть больше трети этой огромной цифры – прощенные долги.

К примеру, Кыргызстану Россия списала долг в $240 млн (16 млрд рублей). А это два бюджета Твери на тот же 2017 год. Или стоимость строительства 80 детских садов. Или годовая средняя зарплата 51 тысячи врачей.

С другой стороны, половину этой суммы нашли у экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко и перечислили на счет казначейства России. Так что половину долга Кыргызстана вернул российский чиновник.

В 2017 году государство выделило финансовую помощь на общую сумму $734 млн 43 странам.

Больше других получили:

– Куба – $353,8 млн. Это три месяца пенсии для всех пенсионеров Омской области. А могло быть полгода.

– Кыргызстан – $129,8 млн. Ровно столько же правительство выделило 12 регионам России в качестве компенсации скачка цен на топливо этой зимой. По данным «Коммерсанта», в подобных субсидиях нуждаются еще 32 региона России.

– КНДР – $57,7 млн. Такая же сумма, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, поможет 77 тысячам российских женщин в декрете пройти профессиональное переобучение или повысить свою квалификацию. Их могло бы быть в два раза больше.

– Сирия – $20,5 млн. Этих денег хватит Серпуховскому району Подмосковья для модернизации всего теплоснабжения. В ремонте явно нуждаются системы обеспечения теплом не одного российского региона.

– Таджикистан – $16 млн. Столько же денег Минобрнауки выделил 239 вузам для повышения зарплат преподавателям. Только государственных вузов в России больше 600.

Российские деньги получили даже на тихоокеанских островах Кирибати ($0,01 млн), в африканской Бурунди ($0,04 млн) и центральноамериканской Никарагуа ($14 млн). Пять российских миллионов достались и Украине.

За последние 10 лет Россия простила другим странам $71 594 000 000 долгов. И это не считая $20 млрд, списанных странам Африки за неизвестный период Опубліковано Настоящее Время Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Это 43 страны, которые получили деньги на развитие напрямую из России. Еще 40% средств, направленных другим странам, Россия передала через Организацию экономического сотрудничества и развития, ООН и другие международные институты.

Отдельный вид помощи, который Россия оказывает другим странам, – гуманитарная. 84% такой помощи – или $19,6 млн – в 2017 году получила Сирия. Не забываем, что еще $20,5 млн Россия выделила Сирии в рамках двусторонней помощи. Итого $40 млн – почти столько же в качестве субсидий на приобретение жилья получили за полгода 2018-го все военные Восточного военного округа. Воспользоваться субсидией смогли 400 семей. А могли бы 800.

«Кредиты России – это абсолютно коммерческие проекты». Но потом можно простить

Политолог Андрей Колядин, бывший сотрудник администрации президента России, в эфире «Вечера с Ириной Ромалийской» рассказал, зачем России давать кредиты таким странам как КНДР, Венесуэла, Куба, Сирия, Кыргызстан, Таджикистан.

– Зачем давать кредиты, а потом списывать?

– Здесь немножко сейчас путается то, что списывалось. Это были некие долги перед Россией данных стран, того же самого Кыргызстана, когда 200 с чем-то миллионов были аннулированы и списаны как долги.

На самом деле Россия, будучи еще Советским Союзом, достаточно активно вкладывалась и в африканские страны, и в некоторые европейские страны, финансируя часто даже не государственные структуры, а некие общественные организации, которые отвечали за независимость и за различные коммунистические, прокомммунистические движения.

И в результате таких долгов накопилось около $150 млрд, и около $140 млрд Россия в итоге за последние 20 лет списала. И она сделала это не благотворительно, просто они обычно были либо невозвратные, либо происходило, если между советскими бывшими республиками, то в обмен на зарубежную недвижимость, значит инвестиции в самые различные зарубежные проекты, были эти деньги списаны в обмен на долг.

– То есть это скорее списание, прощение долгов?

– Да, если говорить о списаниях. Если говорить о поддержке, то представьте: $150 млрд, которые были вложены в самые различные проекты во времена Советского Союза, и когда говорят, что сейчас вложен $1 млрд, – это в любом случае совершенно несопоставимые цифры. Но в любом случае, обычно если так поступают страны, то они имеют свои интересы в этом. Потому что в обмен на эти кредиты они получают доступ к самым различным инфраструктурным проектам, природным богатствам, возможности работать на данных территориях.

В последнее время, в отличие от Советского Союза, когда даже не знали, каким образом будут возвращать какой-нибудь Мозамбик, Куба (например, Кубе $30 млрд было списано, которые были инвестированы в развитие и существование этой страны) или та же самая Сирия, или Ирак, в который было вложено, если не ошибаюсь, $19 млрд.

В настоящий момент это абсолютно коммерческие проекты, и люди примерно понимают, каким образом эти деньги вернутся в бюджет страны. Поэтому неправомерно сравнивать вложения в какие-то государства с тем, что получат пенсионеры или не получат пенсионеры.

– Уточню. Вы говорите о том, что вкладываться для того, чтобы получить какую-то выгоду – от инфраструктуры или еще от чего-то. Например, КНДР – зачем прощать нам долги или вкладываться?

– Прощать, потому что они все равно не вернутся. В свое время Лавров где-то примерно десять лет назад, объясняя причины, говорил о том, что, во-первых, нет юридических норм, которые позволяют вернуть от общественных организаций вложенные туда миллиарды. Второе – это невозвратные суммы, потому что просто данные государства не имеют такой возможности, Мозамбик какой-нибудь, вернуть миллиарды, которые они должны.

Поэтому либо их надо обнулять и забывать о них, либо нужно искать какие-то решения, эти решения отчасти находятся, конечно. Многие африканские страны или ближневосточные, например, Алжир, ему был списан долг, но он тем не менее покупает вооружение российское и пользуется этим вооружением. Ну и находят какие-то решения для того, чтобы хоть как-то минимизировать тот ущерб, который был причинен еще во времена Советского Союза.

Дария Али-заде, Ирина Ромалийская, «Настоящее Время»