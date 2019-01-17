У кума Путина защитили «права русскоязычного населения» во Львовской области

В «Украинском выборе» заявляют, что добьются отмены решений о запрете русскоязычной продукции, принятых Житомирским, Волынским, Ивано-Франковским и Тернопольским облсоветами.

«Украинский выбор» кума Путина Виктора Медведчука через суд отменил запрет на использование русскоязычного культурного продукта во Львовской области, сообщает пресс-служба общественного движения.

«16 января 2018 года Львовский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил иск Общественного движения, признав противоправным и недействительным решение Львовского областного совета VII созыва от 18 сентября 2018 года № 745 «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области», – говорится в сообщении.

В «Украинском выборе» уверяют, что принятое Львовским облсоветом решение «нарушает Конституцию, законы Украины и международное законодательство».

«Мы и дальше будем отстаивать права русскоязычного населения, добиваться отмены подобных антиконституционных решений политиков, одержимых русофобской истерией», – заявили в исполкоме движения.

В свою очередь нардеп и заместитель председателя «Украинского выбора» Василий Нимченко заявил, что они продолжат начатое и отменят подобные решения Житомирского, Волынского, Ивано-Франковского и Тернопольского облсоветов.

«Украинский выбор»