В украинской структуре Московского патриархата заявили о «рейдерском» характере закона о переподчинении приходов

В Верховной Раде был принят за основу и в целом законопроект по изменению религиозными общинами подчиненности.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что закон №4128-Д об изменении религиозными общинами подчиненности, нацеленный на «ублажение и наполнение одной религиозной общины», соответствующее заявление размещено на сайте церкви Московского патриархата.

Так, протоиерей Александр Бахов заявил, что «под предлогом, облегчением изменения подчиненности и якобы улучшением процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года».

По его убеждению, принятый парламентом закон нацелен исключительно на «ублажение и наполнение одной религиозной общины».

«Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций», – сказал он.

Ранее в Верховной Раде был проголосован за основу и в целом законопроект №4128-Д по изменению религиозными общинами подчиненности.

За это решение проголосовали 229 парламентариев.

При обсуждении документа большинство депутатов выступили в поддержку данного проекта закона.

Против выступали представители фракции «Оппозиционного блока».

Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Один проект постановления №4128-Д-П зарегистрировали глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский и член фракции Александр Долженков.

Второй проект постановления №4128-Д-П1 зарегистрировали «оппоблоковцы» Михаил Папиев, Юрий Павленко, Николай Скорик и бывшим член фракции Юрий Бойко.

Спикер ВР не может подписать закон, пока Рада не рассмотрит упомянутые проекты постановлений.

Во время голосования глава оппозиционной фракции Вадим Новинский подбежал к спикеру Рады Андрею Парубию с требованием снять проект с рассмотрения. В ответ Парубий кричал ему: «Отойди от меня, нечисть».

В тексте закона отмечается, что религиозная община является местной религиозной организацией верующих граждан одного и того же культа, вероисповедания, направления, течения или толка, добровольно объединившихся с целью совместного удовлетворения религиозных потребностей.

Отмечается, что членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава (положения) религиозной общины.

«Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением)», – говорится в сравнительной таблице.

Сообщается, что государство признает право религиозной общины на ее подчиненность в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям) и свободное изменение этой подчиненности путем регистрации новой редакции устава (положения) и/или внесения соответствующих изменений в устав (положение) религиозной общины.

«Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общее собрание религиозной общины могут созываться ее членами», – указывается в законе.

Предполагается, что решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

Также сообщается, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности и других вещных прав таких религиозных общин, кроме случаев, предусмотренных законом.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что часть громады, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).

Законом запрещается совершать любые действия по отчуждению имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам до завершения процедуры изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным объединением до завершения процедуры изменения такой подчиненности.

После успешного голосования спикер парламента поздравил всех с «важным историческим решением для украинской церкви и украинского государства».

15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Информационно-просветительский отдел УПЦ МП