В украинской структуре Московского патриархата заявили о «рейдерском» характере закона о переподчинении приходов

В Верховной Раде был принят за основу и в целом законопроект по изменению религиозными общинами подчиненности.
В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что закон №4128-Д об изменении религиозными общинами подчиненности, нацеленный на «ублажение и наполнение одной религиозной общины», соответствующее заявление размещено на сайте церкви Московского патриархата.
Так, протоиерей Александр Бахов заявил, что «под предлогом, облегчением изменения подчиненности и якобы улучшением процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года».
По его убеждению, принятый парламентом закон нацелен исключительно на «ублажение и наполнение одной религиозной общины».
«Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций», – сказал он.
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Ранее в Верховной Раде был проголосован за основу и в целом законопроект №4128-Д по изменению религиозными общинами подчиненности.
За это решение проголосовали 229 парламентариев.
При обсуждении документа большинство депутатов выступили в поддержку данного проекта закона.
Против выступали представители фракции «Оппозиционного блока».
Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.
Один проект постановления №4128-Д-П зарегистрировали глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский и член фракции Александр Долженков.
Второй проект постановления №4128-Д-П1 зарегистрировали «оппоблоковцы» Михаил Папиев, Юрий Павленко, Николай Скорик и бывшим член фракции Юрий Бойко.
Спикер ВР не может подписать закон, пока Рада не рассмотрит упомянутые проекты постановлений.
Во время голосования глава оппозиционной фракции Вадим Новинский подбежал к спикеру Рады Андрею Парубию с требованием снять проект с рассмотрения. В ответ Парубий кричал ему: «Отойди от меня, нечисть».
В тексте закона отмечается, что религиозная община является местной религиозной организацией верующих граждан одного и того же культа, вероисповедания, направления, течения или толка, добровольно объединившихся с целью совместного удовлетворения религиозных потребностей.
Отмечается, что членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава (положения) религиозной общины.
«Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением)», – говорится в сравнительной таблице.
Сообщается, что государство признает право религиозной общины на ее подчиненность в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям) и свободное изменение этой подчиненности путем регистрации новой редакции устава (положения) и/или внесения соответствующих изменений в устав (положение) религиозной общины.
«Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общее собрание религиозной общины могут созываться ее членами», – указывается в законе.
Предполагается, что решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).
Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.
Также сообщается, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности и других вещных прав таких религиозных общин, кроме случаев, предусмотренных законом.
Кроме того, в законопроекте отмечается, что часть громады, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).
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Законом запрещается совершать любые действия по отчуждению имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам до завершения процедуры изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным объединением до завершения процедуры изменения такой подчиненности.
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5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.