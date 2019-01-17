США отложили введение санкций против компаний Дерипаски

Сроки истечения их лицензий продлены до 28 января. Таким образом, Министерство финансов США продлило срок продажи акций и совершения с ними сделок.

Министерство финансов США отложило вступление в силу санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности речь идет о компаниях «РусАл», En+ и Евросибэнерго. Ранее снять санкции против этих компаний просили послы Евросоюза.

Но в связи с принятым решением, – сроки истечения их лицензий продлены до 28 января, таким образом, ведомство продолжило срок продажи акций и совершения с ними сделок.

Накануне сенату США не удалось заблокировать планы администрации Дональда Трампа относительно санкций против предприятий Дерипаски.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний которые они контролируют, в том числе – против Дерипаски (контролирует 48,13% компании «РусАл») и Виктора Вексельберга (вместе с партнерами он контролирует 26,5% «РусАл»).

Попадание в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Министерство финансов США