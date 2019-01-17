123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

США отложили введение санкций против компаний Дерипаски

Министерство финансов США
17 января 2019

Сроки истечения их лицензий продлены до 28 января. Таким образом, Министерство финансов США продлило срок продажи акций и совершения с ними сделок.

Министерство финансов США отложило вступление в силу санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности речь идет о компаниях «РусАл», En+ и Евросибэнерго. Ранее снять санкции против этих компаний просили послы Евросоюза.

Но в связи с принятым решением, – сроки истечения их лицензий продлены до 28 января, таким образом, ведомство продолжило срок продажи акций и совершения с ними сделок.

Накануне сенату США не удалось заблокировать планы администрации Дональда Трампа относительно санкций против предприятий Дерипаски.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний которые они контролируют, в том числе – против Дерипаски (контролирует 48,13% компании «РусАл») и Виктора Вексельберга (вместе с партнерами он контролирует 26,5% «РусАл»).

Попадание в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Министерство финансов США

Tags: дерипаска, Россия, санкции, США

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены