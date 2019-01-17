Россия незаконно удерживает под стражей семьдесят украинских граждан

По данные Министерства иностранных дел по состоянию на 3 января 2019 года, в России незаконно удерживают 30 граждан Украины, и еще 40 – в оккупированном Крыму.

По состоянию на 3 января в России незаконно удерживают 30 граждан Украины, в оккупированном Крыму – более 40. Министерство иностранных дел Украины сообщило об этом в ответ на запрос издания «Гордон».

Отмечается, что «информация о количестве граждан Украины, которые незаконно удерживаются РФ по политическим мотивам, не является постоянной, ведь соответствующие списки постоянно обновляются с учетом новых приговоров и задержаний, а также изменений места содержания».

В МИД Украины сообщили, что в течение ноября – декабря 2018 года минимум 13 человек были переведены с временно оккупированной территории Крыма в Россию и наоборот.

Напомним, в течение 2018 года трехсторонняя контактная группа не смогла добиться прогресса в вопросах обмена пленными. В декабре боевики «ДНР» и «ЛНР» выдали Украине заключенных, которые захотели отбывать срок на подконтрольной территории. Помимо этого, Украине удалось освободить из российских тюрем только троих граждан.

«Гордон»