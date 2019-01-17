Не понимаю! Как можно в стране воюющей с Россией использовать ее шаблоны в предвыборной агитации!?, – Бабченко

Предвыборные плакаты – вообще отдельная тема. По каждому можно написать диссертацию по психиатрии.

Юлия Владимировна предлагает новую народную конституцию. Я вот просто в принципе не в состоянии понять, что это значит, – пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Как у Зеленского что ли? Все украинцы присылают свои пожелания и все они входят в Конституцию? Ну, да, именно все должны быть включены. Конституция же народная. Или как? Или что? А какая Конституция сейчас? Антинародная? Там народ в правах поражен во имя класса париев? И это закреплено конституционно? Или что? Новый курс – это куда? Вот сейчас Украина заявляет, что у нее новый курс – на вступление в ЕС и НАТО. От старого – в сторону империи – только что отказались. А еще более новый – это куда? В ИГИЛ? В Китай? В шариат? В иудаизм? Или как? Или что? Или где?

Или Олег Валерьевич. Народный президент. Антитеза всегда подразумевает ответ от обратного. То есть, Олег Валерьевич утверждает, что до него у Украины все были не народные президенты. А какие? Марсианские? Инопланетянами сверху посаженные? Или какие? Президенты дождевых червей? Дождевые черви приползали на избирательные участки и там голосовали? Или как? Или что? Моего тупого мозга не хватает на объятие всего гигантизма этой великой мысли. Вот какой президент может быть вообще в принципе, если он избирается прямым волеизъявлением всего народа и является непосредственным отображением именно воли народа? Каким еще-то? Вот чисто технически? И какой сейчас? Чисто технически тоже?

Но дело даже не в этом. Бог уже с ней, с логикой. Я ее давно уже похоронил. И крестик поставил. И даже не надеюсь на ее воскрешение.

Мне вот уже чисто медицински интересно – а какой невероятный мудрец в стране, пятый год нос к носу имеющей дело с «народными республиками» с их «народными президентами» Захарченками, и кто там еще, Плотницкими, и с их «народными мэрами» Штепами и прочими Пономаревыми – какой мудрец придумал слоган про «Народного президента» в воюющей с народными президентами стране, пытающей сохранить свою территориальную целостность от этих самых «народных президентов»?

Покажите мне его. Я хочу видеть этого человека.

Предвыборные плакаты — вообще отдельная тема. По каждому можно написать диссертацию по психиатрии. Юлия Владимировна… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 16 січня 2019 р.

Не, ну правда. Никогда еще не видел высшую форму жизни с памятью как у золотой рыбки и считающей, что и у всех остальных память ровно такая же. И на пять лет уже не распространяется. Или вы думали, что на словосочетание «народный президент» какой-то другой рефлекс будет? Я вот когда первый раз увидел – аж дернулся. С теми «народными президентами» еще не разобрались. Спасибо, больше не надо.

«Винницу никто не ставил на колени. Народный Президент Олег Ляшко».

Смешались в кучу люди, кони…

Да еще и красным фоном.

Только серпа с молотом не хватает. И пломбира по пять копеек.

И этот человек, используя слоганы террористических образований, с которыми страна воюет пятый год, и цветовую гамму савецкого саюза, из которого страна пытается вырваться уже ровно сто первый год, является лидером радикальной проукраинской партии и делает ставку на набожных проукраинских бабушек в платочках.

Поражены уровнем профессионализма твоих политтехнологов.

Друзья, вы понимаете, что вот эти ваши продукты – это уже полная абсолютная клиника во весь рост?

Надеюсь, да. Потому что если вы это все на полном серьезе лепите – тут помочь уже не сможет никто.

Аркадий Бабченко, Facebook