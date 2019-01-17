Facebook удалил российские страницы с фейками об Украине

В компании заявляют, что в социальной сети проводились информационные спецоперации, с использованием одной тактики с применявшейся во президентских выборов в США в2016 году.

Социальная сеть Facebook заявила в четверг, что удалила 512 групп, страниц и аккаунтов, которые принимали участие в скоординированном недостоверном поведении на Facebook и Instagram, сообщает пресс-служба компания.

Выявлено, что две операции проводились из России, одна из которых была активна в нескольких странах, а другая была специфической для Украины.

«Мы не нашли никаких связей между этими операциями, но они использовали подобную тактику, создавая сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они есть и что они делают», – сказано в сообщении.

«Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами, и они руководили различными фейковых аккаунтов, распространяя местные украинские новости на различные темы, такие как погода, протесты, НАТО и состояние здравоохранения в школах. Мы определили некоторое техническое совпадение с деятельностью, происходившей из России перед промежуточными выборами в США, в частности поведение, имевшее характеристики предыдущей деятельности Агентства интернет-исследований (IRA – российская «фабрика троллей»)», – заявили в Facebook.

В общем с удаленных страниц и аккаунтов булo потрачено около $ 135 000 на рекламу, которая оплачивалась в евро, рублях и долларах США.

Пресс-служба Facebook