Все закончится мрачно. Кремля реализует свои цели в Европе

Гибридная война дает России нужные результаты.

Потери Великобритании от Brexit – это уже сейчас десятки миллиардов долларов, хотя выход этой страны из ЕС еще даже не состоялся. Сейчас ситуация в этой истории очень неопределенная – настоящий хаос. Никто точно не знает, состоится ли Brexit, и если состоится, то когда и на каких условиях, рассказывет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Скорее всего, все там закончится совсем мрачно – вплоть до развала Великобритании, выхода из нее Шотландии и Северной Ирландии. Надо ли уточнять, что это полностью соответствует целям Кремля в Европе? Разумеется, сторонники Brexit в Великобритании дружат с Трампом и европейскими ультраправыми, а также испытывают необъяснимую любовь к Владимиру Путину. Москва их тоже поддерживает.

Гибридная война и тут дала нужные Кремлю результаты. Падение Великобритании – это исполнение давней мечты ватников еще со времен Российской империи. Для достижения нужного результата тут используются те же методы и инструменты, что и в США – свобода, демократия и пропаганда. Brexit стал результатом референдума. Возможный выход Шотландии и Северной Ирландии тоже будет решаться на плебисците. Демократию и ее процедуры используют во вред Лондону.

Не менее интересная история сейчас разворачивается в Германии. Там начали говорить о Dexit. Это Дойче Эксит – немецкий выход. Всем известная уже партия «Альтернатива для Германии» объявила, что будет требовать очень серьезного реформирования ЕС, ликвидации политической составляющей этого Союза.

Они хотят, чтобы Евросоюз занимался только вопросами экономики и торговли. Никаких санкций, никакой единой внешней политики, никаких общих ценностей лидеры «Альтернатива для Германии» не хотят. Конечно же, это ровно то, о чем мечтает Кремль. Если же все эти реформы ЕС проведены не будут, если Союз останется в более или менее своем нынешнем виде, то «Альтернатива для Германии» обещает добиться выхода Германии из Евросоюза. Конечно же, с помощью абсолютно демократического референдума.

Но это еще не все. Ее лидеры считают «Альтернативу» слишком уж либеральной и мягкой. Об их собственной программе известно немного, но своим символом они избрали василек.

Внешне невинный цветочек обладает важным смыслом: в 1930-е он был тайным символом австрийских нацистов. К использованию привычной свастики они перешли после аншлюса в 1938 году, но теплых чувств к васильку не оставили. И вот, как говорится, «смотрите, кто вернулся». Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сегодня допустил возможность распада Евросоюза. По его словам, слишком уж разные ценности, устремления и проблемы у входящих в это объединение стран. Разница у них, например, в отношении к России.

Лидеры нынешнего правительства популистов в Италии не скрывают теплых чувств к Москве и не теряют надежды в скором времени отказаться от санкций в отношении нее. Эта симпатия, конечно же, взаимная! Россия ведет гибридную войну на разных направлениях. Одним из самых опасных мне кажется иранское. Сейчас Дональд Трамп все активнее говорит о возможности нанесения ударов по Ирану. Для Москвы это был бы настоящий подарок.

Цены на нефть в этом случае выросли бы многократно, позволив режиму Путина безбедно существовать еще много лет. Поэтому я всех призываю внимательно следить за тем, что именно американский президент будет говорить об Иране. Ну и последнее. После всего вышесказанного может сложиться обманчивое впечатление, что бороться с Москвой на поле ассиметричной и гибридной войны – это дохлый номер. Но на самом деле, это не так.

США в любой момент могут запретить российским банкам использовать в своих расчетах доллар. Все, больше ничего не нужно. В этом случае экономика Российской федерации, зависимая от экспорта нефти и газа как раз за доллары, схлопнется за несколько месяцев.

Если бы в 2016 году президентом США стал кто либо иной, кроме Дональда Трампа, то, думаю, так и было бы. Но сейчас нам остается надеяться на сотрудников ФБР и Роберта Мюллера, которые уберут действующего президента из Белого дома. Тот, кто придет ему на смену, сумеет наказать Владимира Путина и его режим за слишком серьезное увлечение гибридной войной.

Иван Яковина, «Новое Время»