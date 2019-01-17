Экс-кандидат в президенты России Собчак приехала в Киев

О цели своего визита политик и телеведущая из страны-агрессора не сообщила.

Российская телеведущая и политик экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала в Киев. Она сообщила об этом 17 января в своем Instagram Stories.

«Ну привет, Киев!», – написала она. Других подробностей телеведущая не сообщает.

Факт приезда Собчак «Украинской Правде» подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

«В отношении этой гражданки не было каких поручений других правоохранительных органов. Оснований для не пропуска ее не было. Поэтому она пересекла границу», – сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

Он также отметил, что информации о посещении Ксенией Собчак Крыма с момента принятия украинского законодательства о признании АРК временно-оккупированной территории нет.

Относительно цели приезда Собчак в Украину, Слободян отметил, что не обладает такой информацией.

«Украинско-Российское обозрение»