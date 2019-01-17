Как соблюдет «погодное перемирие» ОРДЛО: ложь, провокации и убитый моральный дух

Положение на линии соприкосновения на Донбассе в последние несколько недель можно охарактеризовать как вынужденное перемирие. Так как погодные условия тут совершенно не располагают к проведению каких-либо активных боевых действий.

Дошло до того, что 15 января министры иностранных дел нескольких стран Евросоюза не смогли по воздуху добраться до Мариуполя, настолько была плохая погода, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Как всегда такие паузы приводят к различным инцидентам и увеличению количества небоевых потерь. Не обошлось без них и в этот раз.

Так, 10 января в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода произошел инцидент со служебным автомобилем ЗИЛ-131 коммунального предприятия «Вода Донбасса». По одним данным, рабочие приехали на ремонт поврежденного водовода, по другим – очищали проезд на рабочее место (попутно и к позициям боевиков тут).

По горячим следам средствами массовой информации, подконтрольными оккупационным властям, было заявлено, что автомобиль имел яркую невоенную окраску и был поражен противотанковой ракетой с позиций ВСУ. В дальнейшем эту информацию что называется «скомкали», и в финальном варианте для российских СМИ фигурировал обстрел с применением безоткатного орудия СПГ-9 и БМП-1 со стороны населенного пункта Каменка, где, по словам фейкового «руководителя представительства «Донецкой народной республики» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня» Руслана Якубова, находятся позиции 93-й отдельной механизированной бригады.

В любом случае трое сотрудников коммунального предприятия (1963, 1972 и 1984 г.р.) получили незначительные ранения различной степени тяжести. В процессе расследования оказалось, что этот выезд не был согласован с миссией ОБСЕ. По другим данным – иностранные наблюдатели просто не доехали, что маловероятно, так как официального заявления со стороны миссии так и не последовало.

Точку в вопросе поставил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, который отметил, что расстояние от позиций наших передовых подразделений на этом участке до места обстрела (2,5 км), а также особенности рельефа (а именно – перепад высот порядка 30 м «не в нашу пользу») и препятствия в виде лесополосы вдоль дороги делают невозможным использование для поражения автомобиля любого вооружения типа РПГ, СПГ, пушки БМП -1 и т.д.

Фактически, по имеющейся информации, речь может идти только о спланированной провокации с демонстративным подрывом (как вариант – обстрелом из ПТУРа, на что явно указывают повреждения кунга) автомобиля, иначе сложно объяснить быстрое появление на месте не только боевиков, но и представителей российских СМИ, которые сделали довольно большое количество фото и видео.

Стоит сказать, что именно такие критические для жизнеобеспечения населения региона объекты инфраструктуры, как Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, в последнее время постоянно являются целями для обстрела и провокаций вооруженных формирований, которые контролируются российскими кураторами. Та же Васильевская насосная станция расположена в одноименном селе вблизи Ясиноватой, подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения.

Впервые ДФС была остановлена 30 июля 2014 г. На сегодня объекты станции в значительной мере повреждены в результате обстрелов, персонал по большей части эвакуирован.

На фоне этого решили не отставать от коллег и луганские пропагандисты, у которых, правда, хватило ресурсов только на проведение пресс-конференции, на которой «официальный представитель Народной милиции «Луганской народной республики» бывший милиционер Андрей Марочко заявил буквально следующее.

Мол, «по информации наших источников, 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады (ВС Украины) в полном составе отказалась выходить на закреплённые за ними позиции» на Светлодарской дуге. Мало того, «с целью разбирательства по данному факту в район населенного пункта Лобачево, на место дислокации роты, прибыло подразделение военной службы правопорядка. Командир роты и командиры взводов задержаны, ведётся разбирательство».

Понятно, что никаких доказательств приведено не было – да и в принципе не могло быть, так как никакого даже в принципе подобного инцидента в данной бригаде не было и по сути быть не могло. Мало того, такой нумерации в бригаде просто нет. Но для «общественного мнения» оккупированной части Донецкой и Луганской областей и России правда не имеет особого значения, гораздо более интересна такая вот клюква от Марочко.

Кстати, такие вбросы имеют и еще одну составляющую – налицо попытка поддержания хотя бы какого-нибудь боевого духа у вооруженных формирований. Дело в том, что темой №1 в обсуждении в неофициальном порядке «военных ДНР и ЛНР» является очередное повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ с 1 января 2019 г.

При этом сложилась ситуация, при которой оно в разы (!) больше, чем те жалкие 15 тыс. российских рублей, которые получают донецкие и луганские коллаборанты. При этом очевидно, что российские офицеры, которые приезжают сюда в командировку по ротации, получают совершенно несопоставимые деньги – кроме оклада сюда еще входят и неплохие командировочные. Конечно, это не такие большие деньги, как в Сирии, но и шансов погибнуть на Донбассе сейчас гораздо меньше, чем на Ближнем Востоке, быстрее можно угореть от водки местного разлива.

Таким образом, вполне очевидно, что такая ситуация «ни мира, ни войны» будет продолжаться на Донбассе еще как минимум пару недель, после чего будет небольшой промежуток времени, когда промерзлая степь будет позволять хоть какие-то маневры техникой. Потом опять-таки пойдет весенняя распутица и о каких-либо активных боевых действиях можно будет забыть до лета. Повторяется цикл, который мы видим снова и снова уже четвертый год позиционной войны.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»