СБУ задержала выдворенную из России антиукраинскую пропагандистку

В Украине экс-журналистке предъявлено подозрение и грозит пятилетний тюремный срок.

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России, сообщает пресс-служба СБУ.

«Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, «в августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины».

«14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения – содержания под стражей», – отмечает СБУ.

Следственный отдел УСБУ во Львовской области ведет производство по ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Управление СБУ во Львовской области сообщает, что Елене Бойко (Вищур) объявлено подозрение.

Пресс-секретарь УСБУ Львовской области Олег Александров сообщил «Zaxid.net», что женщину уже везут во Львов.

«Выбрать ей меру пресечения может только тот суд, который и давал разрешение на ее задержание, поэтому ее везут во Львов. Надеюсь, ее доставят сегодня. Все зависит от того, какая дорога», – пояснил он.

По данным издания, Бойко ранее была журналисткой во Львове.

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

СБУ