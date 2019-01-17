123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Кто лучше и веселее? Цимбалюк сравнил пресс-конференцию Путина или Лаврова

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
17 января 2019

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал об итог своей «дипломатической» деятельности. Не забыл он упомянуть и про Украину.

Итоги года от Лаврова. Попытка перевести стрелки на Украину за вмешательства в выборы в США и планы продолжать грабить Донбасс, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Поднимался на пресс-конференции вопрос обмена пленными и заложниками между Украиной и Россией. Ответ Лаврова явно не понравится арестованному в Украине за госизмену Кириллу Вышинскому.

При этом Лавров всячески выпячивает роль Виктора Медведчука в организации обмена пленных и заложников. Вот только работает Медведчук из рук вон плохо – больше год не одного обмена.

На этой же пресс-конференции Лавров рассказал о своем виденье «адекватных» украинских политиков

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: мид рф, Роман Цимбалюк, Россия, Сергей Лавров

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены