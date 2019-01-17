Россия проводит военные учения на всех военных полигонах оккупированного Крыма

На полигонах, в дневное и ночное время, проводя боевые стрельбы с использованием всего штатного оружия.

Российские военные приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов на всех полигонах Крыма. Стрельбы проходят в рамках интенсивной подготовки военнослужащих и проводятся в дневное и ночное время, информирует Минобороны России.

Сообщается, что военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений с автоматами АК-74 и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7В.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся, на расстоянии от 100 метров до 1 км.

Также военнослужащие проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ на месте и в движении.

Всего в мероприятии задействовано более 1 тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Министерство обороны России