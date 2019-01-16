«Одумается ли Запад?». Лавров подвел итоги своей «дипломатической» деятельности

Сергей Лавров подвел итоги прошлого года на традиционной большой пресс-конференции. По словам его словам, трудности, которые переживает Запад, – это его внутреннее дело.

Так глава МИД ответил на вопрос о «Брексите» и противостоянии Конгресса и президента США, что это якобы выгодно Кремлю. В целом, по словам Лаврова, именно из-за американской позиции обстановка в мире остается сложной. Политический обозреватель «КоммерснтЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Москва не злорадствует, но живет надеждой, что западный мир одумается.

Сергей Викторович Лавров подвел итоги ушедшего года, и они неутешительны. Обстановка в мире оставалась сложной. Причина – «неконструктивная» позиция США. Они «не понимают реалии современного мира, никого не хотят слушать, навязывают свою волю, в том числе и силовыми способами».

Самый негативный пример – это фактический развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которого Америка намеревается выйти. Это может произойти совсем скоро – в феврале. Вашингтон грубо настаивает на своем. Россия попытается спасти документ, хотя шансов, видно, немного.

«Мы по-прежнему, кстати, готовы работать по спасению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше чем кто-либо другой, также приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, не принимать послушно заявления в НАТО, возлагающие всю вину на Российскую Федерацию», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Так, собственно, во всем, в том числе из-за позиции США тормозится урегулирование в Донбассе. Их представитель Курт Волкер зовет в регион иностранные миротворческие войска – это окончательно поставит крест на минских соглашениях.

Что еще интересно: российский министр иностранных дел удивлен той шумихой, которая возникла вокруг союза России и Белоруссии. Создание общих Конституции, суда и парламента в настоящее время невозможно. Но Москва на этом и не настаивает. Единственное, что действительно имело место – мы спросили у Минска, по каким вопросам он готов сблизиться, так чтобы решить насущные проблемы, в том числе и по налоговому маневру. Что ответил Александр Григорьевич Лукашенко, видимо, – предмет переговоров.

Что еще важно: Москва не намерена практиковать обмен задержанными и арестованными. То есть Сенцова ни кого не поменяют и американца Уилана, видимо, тоже. По крайней мере, такой практики придерживаться не будут.

В выступлении Сергея Лаврова прослеживается некая безысходность: ничего хорошего в мире не может произойти, потому что позиция США, судя по всему, никак не изменится. И с Украиной ничего не решено, и даже с Белоруссией.

Вот вроде бы с Японией наметился прогресс, так опять стена непонимания. Они поторопились признать острова своими. Хотя при этом западные СМИ говорят, что Путин по всюду побеждает. Вот «Брексит» – это победа Кремля, шатдаун в США – тоже.

Сергей Лавров вроде как оправдывается: мы не злорадствуем – это ваше личное дело.

Но, тем не менее, российская позиция в 2019 году прослеживается четко: мы меняться не будем, потому что у нас все хорошо. Но вы, Запад, продолжаете загнивать. Ничего подождем – у нас время есть, – когда одумаетесь и придете к конструктивному сотрудничеству.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»