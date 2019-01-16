В России заявили об угрозах нарушения ядерной безопасности на действующих в стране АЭС

Структура «Росхимзащиты» заявила, что российские АЭС закупают некачественные материалы, что может снизить эффективность удаления радиоактивных газов.

ЭНПО «Неорганика», входящее в госхолдинг «Росхимзащита», заявило о закупке структурами «Росэнергоатома» не соответствующих отраслевым стандартам качества веществ для газоочистки атомных электростанций (АЭС) в России. Как сообщает «РБК» врио гендиректора «Неорганики» Николая Куликова написал об этом в письме, которое он отправил 10 января трем структурам «Росатома» («Атомэнергопроект», «Атомпроект», «Атомстройэкспорт») и главным инженерам АЭС еще одной «дочки» госкорпорации – концерна «Росэнергоатом».

У «РБК» есть копия письма этого письма, его подлинность подтвердил представитель «Неорганики».

«Росэнергоатом» в свою очередь отвергает претензии, ссылаясь на высокий уровень контроля.

В письме утверждается, что «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными станциям, в течение десяти лет закупает на рынке сорбент китайского, малайзийского, польского и американского происхождения, который не соответствует техническим условиям российской атомной отрасли.

«Росхимзащита» является основным разработчиком и производителем средств и систем химической защиты, разведки и индикации. Согласно годовому отчету «Росхимзащиты», ее консолидированная выручка за 2017 год составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль после налогообложения – 94,8 млн руб. Основную выручку компании приносят производство средств защиты, научные исследования, опытно-конструкторские разработки и научное обслуживание. Корпорация принадлежит Росимуществу​, ее планируют передать «Ростеху».

Производство сорбентов под марками СКТ-И и СКТ-3И в России остановлено с 2008 года, пишет Куликов. «Однако за период с 2008 по 2018 год нами неоднократно были выявлены факты поставок со стороны ряда предприятий– АО «Прогресс-Экология», «ЭнВиСи Карбон» и ЭКЗ – китайского, малайзийского, польского сорбентов, а также фирм США», – указывает он. Согласно базе данных СПАРК, эти три компании принадлежат физлицам. РБК направил запросы в эти компании.

В своем письме Куликов утверждает, что продукция, которую «Росэнергоатом» закупает у этих компаний, не соответствует техническим условиям и стандартам качества в атомной отрасли. В связи с этим он подчеркивает, что использование таких веществ в фильтровальных установках «может привести к нарушению ядерной безопасности по технологии очистки, а также необеспечению надежного и эффективного удаления радиоактивных газов и радионуклидов и, как следствие, к угрозе жизнедеятельности персонала АЭС».

На тендерах продолжает размещаться сорбент для АЭС под марками, которые не производятся в России, сказал «РБК» начальник лаборатории активных углей «Неорганики» Виктор Мухин. В качестве примера он привел готовящиеся поставки на Балаковскую АЭС, где также фигурирует продукция марок СКТ. «Патент на производство сорбента для АЭС в России есть только у «Неорганики», – добавил он.

Представитель «Росэнергоатома» заявил РБК, что на предприятиях концерна не было случаев поставки контрафактных сорбентов. «Все сорбенты, закупаемые «Росэнергоатомом», проходят проверку на соответствие требованиям технических документов. Случаев использования сорбентов, которые бы не отвечали требуемым характеристикам, не зафиксировано. Как следствие, не зафиксировано нарушений в области ядерной безопасности», – заявил он. По словам представителя, в концерне используется одна из лучших в стране систем входного контроля и контроля качества.

Гендиректор экологического правового центра «Беллона» Александр Никитин сказал РБК, что качество материалов может влиять на уровень ядерной и радиационной безопасности. Но, по его словам, предприятия «Росэнергоатома» могли совершено законно купить сорбент китайского происхождения у частных компаний, потому что все закупки, которые проводят организации «Росатома», идут на конкурсной основе.

«Ответственность за качество закупаемой продукции несут технические службы «Росэнергоатома» и Ростехнадзор», – добавил он.

«РБК»