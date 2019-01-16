Спасайте моряков: Мировое сообщество может и обязано пресечь действия России

Сегодня мне хочется крикнуть всему миру. Спасайте украинских моряков, потому что завтра очередь придет к вам.

Меркель, Макрон, Трамп, все – спасайте моряков, потому что завтра придется защищать своих граждан. Но тогда уже может быть поздно, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

С гордостью прочитал слова, которые украинские военнопленные произносили на судилищах в России.

– Моряк, встаньте. Назовите суду ваше полное имя

– Мокряк Роман Николаевич

– Дату рождения

– 25 июля 1986

– Место рождения… Почему вы молчите? Назовите место вашего рождения.

– 17 статья Женевской конвенции предусматривает, что военнопленный имеет право не сообщать о себе ничего, кроме имени, звания, даты рождения и личного номера.

Сьогодні мені хочеться крикнути до всього світу. Рятуйте українських моряків, бо завтра черга прийде до вас! Меркель,… Опубліковано Романом Безсмертним Середа, 16 січня 2019 р.

И хотя эти слова на российских судилищах звучат впервые за пять лет войны, они имеют колоссальное значение. Не так важно, что сейчас делает Россия. Гораздо важнее, как ведут себя моряки, Украина, Европа и мир.

Каждое юридически грамотное слово, с использованием в том числе пунктов Женевской конвенции, – это огромный аргумент для мира о том, что творит Россия. Вот вам, мировые лидеры, показательный пример нарушения международных норм. Реагируйте!

Знаете, что такое международные конвенции, в том числе Женевская? Это документы, написанные кровью миллионов. В Первой мировой погибло более 10 миллионов, во Второй – 50 миллионов. Человечество пришло в себя и выписало определенные правила.

Чтобы больше не было ни миллионов, ни сотен тысяч, ни единиц. Эти документы признаны миллиардами населения планеты. И здесь находится один, который показывает, что никакие ратифицированные конвенции для него не аргумент.

А вы тем временем тянете трубы, торгуете с ним, подписываете соглашения. Так потихоньку он и вас съест – Германию, Францию, Италию, Польшу, Прибалтику… Украина будет только дорогой к вам. Запустится очередной механизм уничтожения человечества. На этот раз уже не 50 миллионов. Жертвы исчисляться миллиардами.

Каждый украинский моряк, а точнее военнопленный – это уже символ того, как человечество идет к очередной трагедии. Официальные соболезнования, высказывания тревоги и беспокойства, печатные заявления – это, конечно, хорошо.

Но нужны действия. Мир должен сплотиться и перекрыть кислород злу. У каждого в одиночку шансов нет. Потому что зло будет поедать каждого по очереди. Только вместе можно предотвратить невиданную доселе трагедию.

Человечество не имеет права тупеть перед злом. Страх не должен парализовывать. Одноразовая выгода не должна заслонять глаза от смертельной опасности.

Роман Бессмертный, Facebook