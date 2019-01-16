Российский плен для украинских моряков. Репортаж Цимблюк из здания суда в Лефортово

Ожидаемый итог работы российской судебной системы для граждан Украины.

Российское «правосудие» отвергая все нормы права продлило содержание по стражей незаконно удерживаемых украинских моряков, которых ФСБ захватило в районе Керченского пролива. Как развивались вчера события в здании Лефортовский суд Москвы, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен возле Керченского пролива. Судья Рябцев оставил в СИЗО до 24 апреля Виктора Беспальченко, Владимира Варымез, Владислава Костышина и Лесового Владимира.

«Итог. Все, кроме получивших ранение моряков, остаются в СИЗО до 24 апреля. Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий – в СИЗО до 26 апреля», – говорится в сообщении Объединенной Группы Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод РФ.

Накнуне, во вторник, 15 января, российский суд продлил арест 20 украинским морякам. Заседания проходили в закрытом режиме. При этом украинцев «разбили» на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.

Отмечается, что Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Михаил Власюк, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Андрей Драч, Юрий Будзыло, Богдан Небылица, Сергей Чулиба и Юрий Безъязычный останутся под стражей до 24 апреля. Получивших в ходе российского захвата моряков Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдер и Василия Сороку – оставили под стражей до 26 апреля, так под арест их поместили на два позже.

24 украинских моряка были захвачены в плен российским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РФ этапировала украинцев в Москву.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»