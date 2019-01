В ЕС согласовали санкции против «солсберийских туристов» из ГРУ

Европарламент должен проголосовать за введение санкций в ближайшее время.

Послы Евросоюза согласовали санкции в отношении четырех офицеров ГРУ РФ. Среди них — «Александр Петров» (Анатолий Чепига) и «Руслан Боширов» (Александр Мишкин), которых обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, в санкционный список также войдут «пять человек из Сирии», имена этих людей Йозвяк не уточнил.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 16, 2019