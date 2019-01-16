В ЕС согласовали санкции против «солсберийских туристов» из ГРУ

Европарламент должен проголосовать за введение санкций в ближайшее время.

Послы Евросоюза согласовали санкции в отношении четырех офицеров ГРУ РФ. Среди них — «Александр Петров» (Анатолий Чепига) и «Руслан Боширов» (Александр Мишкин), которых обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, в санкционный список также войдут «пять человек из Сирии», имена этих людей Йозвяк не уточнил.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 16, 2019

После согласования послами Европарламент должен проголосовать за введение санкций, ожидается, что голосование пройдет в понедельник, 21 января.

Санкции включают визовые ограничения и заморозку банковских счетов.

Накануне Организация по запрещению химического оружия внесла нервно-паралитичекий агент «Новичок» в список запрещенных, сообщает «Reuters».

41 член исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, поданное Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами. Согласно ему, две группы высокотоксичных соединений, куда входит вещество, использованное в Солсбери, включат в приложение к Конвенции по запрещению химического оружия.

Представительница Канады в ОЗХО сообщила также, что Россия дистанцировалась от принятия решения, но не вмешивалась в процесс.

Издание отмечает, что это первое изменение в списке запрещенных веществ с момента появления приложения к Конвенции по запрещению химического оружия в 1997 году.

Таким образом, санкции в отношении сотрудников российского ГРУ являются первыми санкциями ЕС за использование химического оружия.

«Украинско-Российское обозрение»