ФСБ заявило о поимке очередного «украинского шпиона» в оккупированном Крыму

В СБУ эту информацию назвали очередным фейком, распространяемым Россией.

В Федеральной службе безопасности РФ уверяют, что задержали работающего в оккупированном Крыму «агента СБУ» Леонида Коплуна, сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на данные в пресс-службы российского ведомства.

Сообщается, что украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев – Симферополь – Севастополь.

По данным ФСБ, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Каланчак» (админграница между Херсонской областью и Крымом – ред) его якобы завербовал сотрудник СБУ.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска «Армянск» (Россия)», – цитирует издание сообщении пресс-службы ФСБ.

В ведомстве утверждают, что «преступное деяние он совершить не успел», поэтому уголовное дело возбуждено не было.

«После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Леонид Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», – добавили в ведомстве.

В Службе безопасности Украины «Украинской Правде» заявили, что это очередной фейк.

«Крым.Реалии»