«Нюрнбергский процесс» над Россией. Как украинские моряки посадят Путина на скамью подсудимых

Нам не нужна «Россия без Путина» – нам нужен мир без России. И наши моряки, стойко держащиеся в российском плену вносят свой вклад в построение такого мира.

Итак, Лефортовский суд Москвы, в течение двух дней, 15 и 16 января, интенсивно работая сразу в нескольких залах, совершенно предсказуемо продлил на три месяца «арест» всем 24 украинским пленным морякам. Лефортовское правосудие, – пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко, – руководствуясь указаниями сверху, увидело в них не военнопленных, а уголовных преступников, обвиняемых по ч.3 ст.322 УК РФ «Незаконное пересечение границы РФ».

Надо сказать, что «суд» смотрелся очень бледно. Точнее, он не смотрелся вообще никак, поскольку россияне панически боясь того, что детали захвата попадут в СМИ, проводили все слушания в закрытом режиме. И только от адвокатов нам известно, что пленные моряки отказались давать показания, сославшись на статью 17 Женевской конвенции о правах военнопленных.

Российские новостные телеканалы, освещавшие этот околосудебный спектакль, очень жаловались своим зрителям на украинские и западные СМИ, которые, по их мнению, подавали информацию о суде по-лефортовски в крайне невыгодном для Москвы свете. Впрочем, такая подача была вполне естественным продолжением того, как историю с захватом моряков с самого начала восприняли во всем мире.

Восприняли же ее как акт пиратства, так что пропагандистскую войну в Керченском проливе Москва уже вчистую проиграла, что не может не радовать. Еще больше радует то, что и на этом череда кремлевских проигрышей не окончится. В истории с моряками Россию ждет еще немало неприятных сюрпризов.

Прежде всего, скандал вокруг захваченных моряков не даст остыть и уйти в информационную тень целому ряду тем, критически важных для продления и усиления антироссийских санкций, и для принятия выгодных для Украины резолюций ООН. Каждый такой шаг в отдельности мало что дает нам, и мало что меняет в общей ситуации, но все вместе они постепенно, но неуклонно, как песчинки в песочных часах, по чуть-чуть, понемногу, изменяют имидж России, превращая ее в глазах всего мира в изгоя, намеренно существующего вне общепринятого правового поля.

Российское правосудие, российские законы, а затем, уже любые, притом, без всякого обсуждения, а сразу, априори, российские точки зрения начинают воспринимать как заведомо ложные, агрессивные, преступные и токсичные. Расследование любого конфликта, в котором так или иначе задействована Россия, какие-то подробности позиций сторон, аргументы и контраргументы – все это постепенно становится ненужным, поскольку все и так знают о том, что Россия всегда выступает на стороне зла, и, по большому счету, сама и является этим Злом.

И, если внимательно проследить за тем, как пишут о России западные СМИ, находящиеся вне кремлевского контроля, просмотрев изменения тона и акцентов в таких публикациях, скажем, за год, мы увидим огромные изменения.

Конечно, до восприятия России столь однозначного, чтобы при одном только слове «Россия» или «Путин» любой состав любого западного суда присяжных сразу выдыхал «виновны по всем пунктам обвинения» нам еще далеко. Но дело движется именно к этому, притом, движется вполне ощутимо. И, как показывает опыт демонизации гитлеровской Германии, выход на такое восприятие России вполне возможен.

При этом, не стоит воспринимать «демонизацию» как что-то плохое, тенденциозное или чрезмерное. В демонизации Зла нет ничего плохого. Напротив, это абсолютно рациональный и верных шаг, ведущий к адекватному восприятию действительности. Понятно ведь, что Зло может маскироваться, надевать разные личины, искусно лгать – и какой же смысл каждый раз распутывать все его ухищрения, если мы и так наверняка знаем, что имеем дело со Злом? Такая дотошность выглядит избыточно и просто нерационально!

Восприятие России как заведомого Зла, внедренное в экспертное и политическое сообщество Запада, а также, на эмоциональном уровне, в сознание западной аудитории, позволит покончить и с российскими СМИ, внедренными на Запад. Здесь тоже нет ничего нового – мы можем смело обратиться к опыту Второй Мировой войны.

В то время, в США, огромный процент граждан которых является потомками выходцев из Германии, прогерманские СМИ чувствовали себя уютно, и их было много, поскольку такого рода информационное заражение атакуемых стран было придумано вовсе не в России. Это продолжалось довольно долгое время, но когда образ гитлеровской Германии был, шаг за шагом, достаточно демонизирован, в США без особых проблем приняли закон, позволивший на основании анализа текстов, закрывать СМИ, уличенные в симпатиях к Гитлеру.

К этому постепенно приведет и ситуация с отношением европейцев к России – и не нужно обольщаться тем, что значительное число обывателей все еще снисходительно относится к Путину и путинизму. Обыватель оперирует эмоциями, а картинка с 24 военнопленными, незаконно удерживаемыми в России и судимыми тайно, как раз и является одним из инструментов, направляющих эмоции европейцев – и, естественно, также и украинцев, в нужном направлении.

Впрочем, Украина, информационно атакуемая Россией еще и в связи с выборами – тема немного отдельная. Но и в ней суд над пленными моряками симпатий к Москве определенно не прибавляет.

Далее, суд над украинскими моряками создает целый ряд интересных и очень перспективных прецедентов – причем, не столько даже строго юридических, сколько лежащих на стыке юриспруденции и эмоционального восприятия. Очевидно, что действия России в части непризнания захваченных моряков военнопленными с точки зрения международного права беззаконны.

Но они, тем не менее, создают прецедент, пусть и неприменимый к выходцам из приличных, не утративших вменяемости и уважающих международные законы стран, но зато вполне применимый к россиянам. Ссылаясь на российскую практику в отношении пленных украинцев, Украина уже получила возможность спокойно рассматривать как уголовника любого российского военнопленного.

А ссылаясь на то, что обстрел кораблями ФСБ России украинских кораблей состоялся за пределами 12-мильной зоны – в свою очередь захватывать за пределами 12-мильной зоны российские суда. При этом, достаточно даже 1-2 таких захватов, чтобы заставить россиян плавать по Черному морю с большой опаской, исключительно с вооруженными группами на борту и под конвоем военных кораблей, опасаясь атаки – что резко повысит их расходы на судоходство.

Конечно, это невозможно сегодня – но закладки и заготовки, которые уже сделаны и будут еще сделаны в ходе судилища над украинскими пленными рассчитаны на гораздо более длительный срок. Они обязательно нам пригодятся – и рано или поздно, но будут использованы нами против России, оправдывая в глазах всего мира уже наше беззаконное отношение к ней. Просто это случится не завтра, а чуть позже.

И, наконец, последнее. Отрицательное отношение в мире к «суду» над украинскими моряками, которое россияне будут постоянно чувствовать – и через российские выпуски новостей, и через соцсети, будет способствовать дальнейшей изоляции российского общества.

Конечно, в краткосрочной перспективе это, в целом, отвечает планам московских пропагандистов, которые как раз и хотят заставить россиян жить в осажденной крепости, в окружении врагов, и, как следствие, по своим собственным законам, никак не сопоставимым с теми законами и моралью, по которой живет остальное человечество. Здесь, к слову, тоже нет ничего нового – по этому же пути уже ходили и российские большевики и немецкие национал-социалисты.

Действительно, такие подвижки в российском массовом сознании увеличат шансы нынешнего поколения кремлевских диктаторов умереть своей смертью, оставаясь у власти. Но уже в среднесрочной перспективе эта изоляция неизбежно будет приводить к еще большей деградации российского общества. И такой ход событий полностью отвечает интересам Украины.

Украине не нужна Россия без Путина. Более того, по всем признакам послепутинская Россия будет еще более агрессивной и невменяемой, чем даже Россия нынешняя. Но противостояние российского общества и государства всему миру будет сильно снижать шансы России на выживание.

Между тем, Россия уже вымирает. Ряд серьезных экспертов, которых трудно заподозрить в антироссийских настроениях – к примеру, лояльнейший к Путину историк Фурсов, тем не менее, прямо говорят о том, что численность населения России фигурирующая в официальных данных сильно завышена.

По обоснованным оценкам Фурсова в России, в лучшем случае, проживает сегодня 90 миллионов человек, притом, развитие ситуации дает хорошие шансы на то, что через 20 лет их будет не более 70 миллионов, после чего потеря Дальнего Востока и части других территорий станет свершившимся фактом.

Это отличная новость для Украины – поскольку нам для нормальной и мирной жизни нужен мир без России вообще, в каком бы то ни было виде. А уж как она уйдет в небытие, с Путиным, или без Путина – детали, не имеющие для нас большого значения.

Будущий же крах России складывается из множества наших маленьких побед. И те репутационные потери, которые Москва, ввязавшаяся историю с захватом украинских кораблей, и не имеющая уже возможности сдать назад, несет сегодня, и понесет завтра и есть эти маленькие шаги к большой победе на кремлевским Злом.

А наши моряки, мужественно держащиеся в плену, и заявляющие о том, что они – военнопленные, каждым такими заявлением наносят России урон – пусть заметный не сразу, но постепенно копящийся. Это и есть их часть вклада в общий груз проблем, под которым неминуемо сломается уже изрядно прогнивший московский хребет.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»