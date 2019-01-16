Эйдман: Путин – это даже не невежественный дикарь, это просто тупое животное

Что бы понимать Путина достаточно взглянуть на могилу его учителя по жизни, и все станет понятно – это уровень животного реализующего самые низкие желания и потребности.

На фото могила учителя Путина по дзюдо и по жизни уголовника и тренера Леонида Усвяцова (Лени-Спортсмена). Этот человек сильно повлиял на будущего российского президента, который комплиментарно рассказывал о нем своим биографам, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Ниже стихи Усвяцева на могильном памятнике. Это все, что нужно знать о путинской власти. Таков ее интеллектуально-эстетический уровень.

«Ура! Я умер наконец

Всю жизнь как раб на баб батрача.

Теперь на этот ливерный рубец

Я больше ни копейки не потрачу.

Кинул последние в жизни две палки

И меня увезли на катафалке.

Выпьем за всех за нас.

Ведь скоро опустится занавес…»

«Я умер, но мафия бессмертна» (Усвяцов)

На фото могила учителя Путина по дзюдо и по жизни уголовника и тренера Леонида Усвяцова (Лени-Спортсмена). Этот человек… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 16 січня 2019 р.

Они даже не невежественные дикари, а просто тупые животные. Жлобство, алчность и хамство, возведенные в культ. Мурка одним пальцем на пианино, сальные до омерзения шутки, сауна с гимнастками, вискарик с коксом и такие вот стихи.

Игорь Эйдман, Facebook