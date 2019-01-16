Эйдман: Путин – это даже не невежественный дикарь, это просто тупое животное

Что бы понимать Путина достаточно взглянуть на могилу его учителя по жизни, и все станет понятно – это уровень животного реализующего самые низкие желания и потребности.
На фото могила учителя Путина по дзюдо и по жизни уголовника и тренера Леонида Усвяцова (Лени-Спортсмена). Этот человек сильно повлиял на будущего российского президента, который комплиментарно рассказывал о нем своим биографам, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.
Ниже стихи Усвяцева на могильном памятнике. Это все, что нужно знать о путинской власти. Таков ее интеллектуально-эстетический уровень.
«Ура! Я умер наконец
Всю жизнь как раб на баб батрача.
Теперь на этот ливерный рубец
Я больше ни копейки не потрачу.
Кинул последние в жизни две палки
И меня увезли на катафалке.
Выпьем за всех за нас.
Ведь скоро опустится занавес…»
«Я умер, но мафия бессмертна» (Усвяцов)
На фото могила учителя Путина по дзюдо и по жизни уголовника и тренера Леонида Усвяцова (Лени-Спортсмена). Этот человек…
Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 16 січня 2019 р.
Они даже не невежественные дикари, а просто тупые животные. Жлобство, алчность и хамство, возведенные в культ. Мурка одним пальцем на пианино, сальные до омерзения шутки, сауна с гимнастками, вискарик с коксом и такие вот стихи.
Игорь Эйдман, Facebook