Россия депортировала активно выступавшую на пропагандистских телеканалах львовскую сепаратистку

Сейчас она находится на нейтральной территории и пытается вернуться в Россию, обращаясь к пограничникам с намерением подать заявление на предоставление статуса беженца, но получает отказы.

Россия по решению суда депортировала сепаратистку из Львова Елену Вищур (Бойко), которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву. Главный редактор российского пропагандистского интернет-издания «PolitRussia» Руслан Осташко сообщил об этом в Facebook.

«Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь – в Украину, в Харьков», – написал он.

Осташко также заявил, что Вищур выдворили незаконно, поскольку не истек срок подачи апелляции.

«Елену выдворили незаконно по постановлениям не вступившим в законную силу. Смотрите внимательно документ. Там черным по белому написано, что это постановление может быть обжаловано в течении 10 дней», – добавил он.

По словам Осташко, сейчас Вищур подала заявление о политическом убежище на пункте пограничного пропуска в соответствии со ст.4 ФЗ «О беженцах». Журналист также подчеркнул, что в соответствии с этим законом пограничники обязаны это заявление принять, а на время рассмотрения заявления Вищур должна находиться на территории РФ даже не смотря на запрет о въезде.

«Елену не пускают в пункт пропуска, отказываются принимать заявление о предоставлении политического убежища, руками выталкивают в нейтральную зону. Это какой-то беспредел уже!», – добавил он.

Елену выдворили незаконно по постановлениям не вступившим в законную силу. Смотрите внимательно документ. Там черным по… Опубліковано Русланом Осташком Середа, 16 січня 2019 р.

Ранее сбежавшая в Москву скандальная помощница Виктора Медведчука, сепаратистка и пособница боевиков на Донбассе Ксения Шкода, написала в Facebook, что Вищур часто устраивала пьяные дебоши на съемной квартире. За это, по ее мнению, она и была депортирована.

По поводу Елены Бойко-Вищур. Я с утра не поленилась и позвонила хорошему приятелю из УМВД, который там в чине, попросив… Опубліковано Ксенією Шкодою Вівторок, 11 грудня 2018 р.

В Украине Вищур подозревают по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «государственная измена». Она была активным автором сайта «Галицкий Ястреб», где публиковались антиукраинские материалы.

В России Бойко-Вищур известна своими выступлениями на ток-шоу пропагандистских телеканалов. В ее защиту ранее выступил известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что депортация в Украине ставит под угрозу жизнь 59-летней женщины и предложил ей работу в государственном информационном агентстве «Россия Сегодня».

«Украинско-Российское обозрение»