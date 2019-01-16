Секретные санкции против Кремля. Почему в Украине не обнародовали санкционный список?

МинВОТ отказалось обнародовать список юридических и физических лиц России, против которых Украина ввела санкции накануне нового года. Получается, санкции мы ввели, а вот знать, против кого мы их ввели, нам зась!

Еще в СССР с секретностью были непонятные сложности. Помню, как меня на физтехе заставляли конспектировать лекции в секретную прошитую тетрадку, сдавать ее специально назначенному «секретчику», который в специально опломбированном чемодане относил все такие тетрадки в специально опломбированную комнату, рассказывает на страницах «Фокус» Ян Валетов.

Выдача была под пропуск, который не возвращали, пока ты тетрадь не сдал. Но в тот же вечер дома я брал учебник Беляева, купленный в доме научно-технической книги, и учил супер-секретную лекцию в теплой домашней обстановке.

Засекречено было все, что можно, даже то, что не знал только ленивый. До сих пор не пойму, зачем это делалось, если реально государственный секретик можно было разузнать не сходя с места.

В свободной демократической Украине, в той самой стране, где свободный доступ к информации есть правом каждого гражданина, начинают происходить странные вещи. Наверное, есть какая-то генетическая кровная связь между разными общественным формациями, связанная с народной ментальностью.

Я, собственно, о том, что МинВОТ отказалось обнародовать список юридических и физических лиц России, против которых Украина ввела санкции накануне нового года.

То есть, санкции мы ввели, а вот знать, против кого мы их ввели, нам зась!

Вы логику понимаете? Я – нет. Моя страна наказывает экономическими ограничениями юридических лиц РФ. Значит, эти юридические лица прямо или косвенно связаны с агрессией против Украины, поддерживают аннексию Крыма, связаны с финансированием войны в Донбассе, с политикой Владимира Путина. Так?

Так в чем секрет? Они не связаны и не поддерживают? Они не российские? Это не санкции? Что скрывает отказ Министерства по делам временно оккупированных территорий обнародовать решение? Страх огласки?

Мин ВОТ кивает на Кабмин, Кабмин отмораживается (наверное, потому что зима) и снова посылает СМИ в МинВОТ. А тем временем, санкции продолжают действовать, мы вводим новые…

И что стоит мне, простому украинскому бизнесмену, совершенно случайно вступить в деловые отношения с юридическим лицом из этого санкционного списка или с теми, кто аффилирован с этим лицом?

Наказывать меня будут по секрету? Или открыто? Или я о том, что меня наказывают, тоже никогда не узнаю?

Забавно получается, однако. Тебя уже расстреляли, а ты еще не в курсе

Я понимаю, когда закрывают часть статистики, из которой потенциальный противник может извлечь полезную информацию. Я понимаю, когда научные исследования, имеющие военное или стратегическое значение, защищают от преждевременного разглашения.

Но, что скрывают от СМИ в этом случае? На каком основании засекречена информация, доступ к которой должен быть обеспечен в обязательном порядке, так как огласка и публичность усугубляют действие санкций, делают их эффективнее? Какой результат хотят получить в Кабмине и МинВОТе? Сделать так, чтобы о показательном наказании никто не узнал, включая самих наказанных? Кто ответит на вопрос? Или это тоже секретная информация?

Ян Валетов, «Фокус»