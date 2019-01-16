Рыбка возвращается в свой «аквариум», а Песков исключил Трампа из числа кремлевских шпионов

Настя-Рыбка отправится в Минск, Трамп накормил футболистов фаст-фудом, а в Африке активизировались исламисты.

Наш мир продолжает шокировать своим безумием и абсурдностью событий, укрепляющих мнение о глубочайшем системном кризисе, цунами которого уже грозит обрушится на человечество разрушая привычный уклад. Последние дни, увы – не стали исключением и добавили своего своего треша в кратину происходящего, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

1. Первым делом хочу выразить искренние соболезнования Анастасии Вашукевич, также известной как «Настя-Рыбка». Это, если кто забыл, белорусская проститутка, работавшая, в числе прочего, на российского олигарха Олега Дерипаску. Сегодня суд в Таиланде приговорил ее к условному сроку и депортации на родину «за оказание услуг сексуального характера».

Вашукевич получила широкую известность благодаря тому, что в силу природной тупости случайно выложила в общий доступ доказательства причастности правительства РФ к вмешательству в выборы президента США. Эту информацию нашел и опубликовал Алексей Навальный. Начался скандал.

После этого «Рыбка» решила пошантажировать Олега Дерипаску и Владимира Путина, угрожая рассказать американцам все, что знает. Москва объявила на говорливую даму охоту, ее задержали в Таиланде, и сейчас вернут в Минск. Оттуда, вероятнее всего, Вашукевич перевезут в РФ, где она замолчит уже навсегда.

2. Китай усиливает давление на Канаду, требуя не выдавать в США арестованную наследницу империи Huawei Мэн Ваньчжоу. Точнее говоря, китайцы требуют вернуть на родину эту женщину, работающую в Huawei финансовым директором.

Китайцы дают понять, что шутки шутить не собираются. Сегодня суд в КНР изменил приговор Роберту Шелленбергу – канадцу, осужденному за контрабанду наркотиков. Вместо 15 лет тюрьмы его осудили на расстрел. Канада в шоке, там к таким приговорам не привыкли.

Министерство иностранных дел даже издало предупреждение своим гражданам: им советуют избегать поездок в Китай. Пекин же прямо дает понять: если Мэн выдадут в США, Шелленберг будет казнен. Многим другим канадцам, живущим и работающим в КНР, тоже ничего хорошего не светит.

3. Подданная Саудовской Аравии Рафах Мухаммед аль-Кунун, сбежавшая из своей страны и от своей семьи в Канаду, дала первое телевизионное интервью, в котором призвала других саудовских женщин не мириться с ролью рабынь или даже вещей, уготованной им в местном обществе, и убегать оттуда при первой же возможности. Беглянка также выразила надежду, что ее история вдохновит саудовских женщин на борьбу и противостояние действительно злобной и бесчеловечной системе, основанной на религии. Будем надеяться, что так оно и будет, поскольку в Саудовской Аравии общественное положение женщин и правда крайне низкое – даже породистые верблюды там ценятся выше.

4. Тем временем вдохновленное саудовским примером Исламское государство стало полноценным хозяином целого города в Нигерии. Пока внимание мирового сообщества было приковано к уничтожению ИГ в Сирии и Ираке, сторонники этой организации в Африке быстро набирали силу. И вот результат – теперь они целые города захватывают. Впечатляет!

5. Что-то подобное сегодня происходило и в столице Кении – Найроби. Город подвергся скоординированной атаке террористов. Сомалийские исламисты из организации «Аль-Шабаб» атаковали богатый квартал, в котором находятся гостиницы для иностранцев, офисы банков и международных компаний. Количество убитых и раненых пока точно не известно, на момент написания этого обзора противостояние террористов и полиции продолжалось.

6. Президент США Дональд Трамп накормил фаст-фудом футболистов команды Clemson Tigers, которые пришли к нему на прием в Белый дом по случаю своей победы в студенческой лиге. Поскольку штатные повара находятся в вынужденном отпуске из-за частичного закрытия правительства, Трамп за свои деньги заказал футболистам гамбургеров и других бутербродов – в самых дешевых забегаловках.

При этом он почему-то сказал, что это «любимая еда» пришедших в гости футболистов. Теоретически, президент США мог бы себе позволить заказать еду в очень неплохих ресторанах Вашингтона, но почему-то пожадничал. Странный он, честное слово.

7. Американские СМИ уже два дня прямо обвиняют Трампа в работе на Кремль – дело в том, что ФБР два года ведет соответствующее расследование, о котором стало известно лишь позавчера. Президент США сумел сказать, что он не является российским шпионом только со второй попытки. Но вот сегодня ему помогли в РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал работу Трампа на РФ «конспирологией».

По его словам, американский лидер никак не может быть марионеткой Кремля, так как активно мешает построить «Северный поток-2». Тут я хочу отметить два важных момента. Первый: «СП-2» продолжает строиться. Ни Трамп, ни кто-либо еще этому процессу объективно не мешают. Второй: Дмитрий Песков врет вообще всегда. Поэтому если он отрицает работу Трампа на Путина, то можно не сомневаться – именно так и строятся отношения между двумя президентами.

8. В пользу версии о работе американского президента на Кремль свидетельствует такая новость: по данным издания New York Times, Дональд Трамп все сильнее хочет вывести свою страну из состава НАТО. Он об этом говорил весь прошлый год, а с наступлением 2019-го это желание стало только сильнее. Дело в том, что остальные страны альянса, по мнению Трампа, недостаточно много денег тратят на оборону, что вынуждает США закрывать образовывающиеся дыры за свой счет. Как бы то ни было, вероятный выход США из НАТО поставит крест на этом альянсе, реализовав давнюю мечту Владимира Путина.

9. Ну и последнее на сегодня. Над Британскими островами нависла черная туча Брексита. Ни вчера, ни сегодня голосование в парламенте по судьбе соглашения с ЕС по условиям выхода не состоялось.

Однако в один из ближайших дней депутаты все-таки должны сказать свое слово. Судя по всему, словом этим будет «нет», поэтому страна будет ввергнута в пучину неопределенности, переходящей в хаос. Поскольку последствий неконтролируемого Брексита никто предсказать сейчас не может, некоторые жители Соединенного Королевства бросились запасаться едой и лекарствами. Скорее всего, эти запасы им не понадобятся, но с другой стороны, лишними тоже не будут.

Иван Яковина, «Новое Время»