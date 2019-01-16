На пути в ядерный «рай». До начала новой Холодной войны остается чуть больше двух недель

Российско-американские переговоры по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности провалились. Стороны обвинили друг друга в нежелании идти на уступки.

Глава российской делегации – замглавы МИД Сергей Рябков – заявил, что в Москве встревожены позицией Вашингтона. Поздно вечером ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. Президент заявил, что Россия все же готова сохранить договор – для этого она направила свои предложения США. 2 февраля истекает срок действия ультиматума, который предъявил Кремлю госсекретарь Майкл Помпео. Он предложил Москве начать выполнять соглашение. В противном случае США выйдут из договора. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что надежды спасти соглашение фактически не остается.

Судьба ДРСМД, похоже, решена. Замглавы МИД Сергей Рябков, представлявший Россию на переговорах в Женеве, указал на то, что американские партнеры изначально не были настроены на диалог. Вернее, они согласны говорить, но исключительно с позиции силы. Представитель США – замглавы Госдепа Андреа Томпсон – высказалась примерно в том же ключе, мол, Россия нарушает договор и продолжит это делать. Позиция Вашингтона четкая: Москва должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору. Об этом заявила представитель американской администрации.

Речь идет о российской крылатой ракете 9М729. Может так статься, что это наименование войдет в историю, как когда-то «Першинг-2». США требуют от России или уничтожить, как говорит Томпсон, или модернизировать эту систему. Хотя, наверное, любой специалист скажет, что модернизация в таких политических условиях равносильна уничтожению.

Москва, естественно, отрицает обвинения из-за океана. Доводы следующие: дальность полета 9М729 – 476 км, а по ДРСМД положено 500. Хотя, конечно, в глубине души, даже исключительно с дилетантской точки зрения, ну что такое 24 км для ракеты? Погрешность. Но в России считают, что нарушений нет. Формально их действительно нет. Об этом мы Америку не раз уведомляли, предлагали передать всю документацию – не долетает она до «красной» черты. Но партнеры неумолимы.

У нас тоже есть свои встречные претензии и насчет их ударных беспилотников, и наземных пусковых установок в Румынии и Польше. Но и здесь также ничего никто слышать не хочет.

Госсекретарь Майкл Помпео, как известно, выдвинул Кремлю ультиматум: вот вам два месяца, чтобы выполнить все требования, иначе Америка выходит из Договора. Дело было 4 декабря. То есть осталось всего-то ничего. Может быть, конечно, удастся «на флажке» спасти соглашение, однако что-то подсказывает – шансы невелики. Так что через какие-то две недели – в феврале – мы имеем все шансы попасть в новую реальность на планете земля.

Трамп выходит – Путин зеркально отвечает. Начинается новая гонка вооружений в Европе. Последняя, кстати, немного посомневавшись, фактически приняла сторону Вашингтона.

Теперь есть смысл напомнить о декабрьской коллегии Министерства обороны. Там были озвучены данные: американский военный бюджет – более $700 млрд, наш не дотягивает до $50 млрд. Но главное даже не в этом, а в другой фразе Владимира Путина – «мы попадем в рай, а агрессор сдохнет». В феврале мы можем стать еще на один шаг ближе вот к такому сценарию. То есть к ядерной войне, о чем стали говорить с 2014 года, причем с каждым годом все серьезнее.

На этом фоне все остальные проблем, просто превращаются в ничто. Но уступать здесь уже бессмысленно – задавят окончательно. Вопрос: куда мы пришли и куда еще в итоге зайдем?

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»