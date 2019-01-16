В России открыли два «уголовных дела» по нападениям на российские дипмиссии в Украине

Возбуждены два «уголовных дела» по фактам нападений в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество Посольства России, а также причинен вред дипломатическому работнику.

Следственный комитет Российской Федерации открыл два уголовных дела по фактам нападений на свои представительства в Киеве в 2018 году, сообщается на сайте Следкома России.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждены два уголовных дела по фактам нападений в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество Посольства России, а также причинен вред дипломатическому работнику. Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений», – говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что одно дело открыто по ч. 1 ст. 360 УК РФ (нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой). Второе – по по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

В первом случае речь идет об инциденте, который произошел 26 ноября, на следующий день после захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах возле Керченского пролива. Тогда участники возле здания посольства сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.

«Также Главным следственным управлением была дана правовая оценка другому факту, имевшему место в мае 2018 года в городе Киеве на улице Братской. Группа людей совершила нападение на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником Посольства России. В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины. Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Российской Федерацией», – отмечается в сообщении.

В Следкоме России утверждают, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, активисты проводят акции возле здания посольства РФ в Киеве, выступая против российской агрессии и преследования граждан в оккупированном Крыму, а также в поддержку политзаключенных украинцев.

Следственный комитет России